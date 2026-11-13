Arriva una boccata d’ossigeno per gli enti di formazione professionale dell’Isola. La Regione Siciliana ha sbloccato i mandati di pagamento per i corsi di Istruzione e formazione professionale (IeFP) legati all’assolvimento dell’obbligo scolastico. Le liquidazioni per il primo e il secondo anno saranno completate entro dicembre, mentre gli uffici sono al lavoro per smaltire oltre 60 milioni di euro di arretrati entro febbraio 2027.

Il punto della situazione emerge sia dalle rassicurazioni dell’assessore regionale all’Istruzione e alla Formazione professionale, Mimmo Turano, sia dall’esito positivo del tavolo tecnico tenutosi tra il dirigente generale del dipartimento, Vincenzo Cusumano, e le associazioni datoriali Federterziario e Cenfop Sicilia.

Il cronoprogramma di Turano: saldi pregressi entro febbraio 2027

L’assessore Turano ha voluto fugare i dubbi sollevati negli ultimi giorni dal comparto, dettagliando lo stato dell’arte delle procedure amministrative.

“Voglio rassicurare gli enti dopo aver letto di alcune preoccupazioni su questo tema – afferma l’assessore Turano –. Le liquidazioni relative alle prime annualità sono in corso, mentre l’attività istruttoria per il pagamento dei terzi e quarti anni è già stata avviata”.

L’esponente della giunta ha poi acceso i riflettori sul recupero delle somme relative alle annualità passate: “Inoltre, da maggio il dipartimento sta lavorando anche alla liquidazione di arretrati per oltre 60 milioni di euro. Si tratta dei saldi degli anni scolastici precedenti che immetteranno, entro febbraio 2027, una cospicua liquidità nel sistema della formazione professionale”.

L’intesa tra dipartimento, Federterziario e Cenfop Sicilia

Sul piano operativo, un passo avanti decisivo è maturato durante l’incontro tra il dirigente generale Vincenzo Cusumano e i vertici di Federterziario e Cenfop Sicilia dedicato all’Avviso 33. Le due sigle hanno espresso apprezzamento per l’impegno dell’amministrazione nel superare le criticità pregresse, risalenti anche al 2022.

Nel dettaglio, il confronto ha definito due passaggi chiave:

Prime annualità: la questione risulta ormai risolta grazie all’emissione dei primi mandati di pagamento.

Seconde e terze annualità: le associazioni hanno avanzato una proposta tecnica, accolta favorevolmente dal dipartimento, che prevede l’emissione immediata dei decreti di impegno prima della chiusura contabile della ragioneria, per poi procedere ai pagamenti man mano che verranno definiti i soccorsi istruttori.

La precisazione delle sigle sull’inchiesta giornalistica

Nella stessa nota, Federterziario e Cenfop Sicilia hanno voluto fare chiarezza in merito alle recenti notizie di cronaca relative a un’inchiesta sul presunto utilizzo distorto di fondi per la formazione aziendale.

Le associazioni si sono dette rammaricate per l’accostamento mediatico, precisando che l’indagine riguarda un comparto del tutto distinto: si tratta infatti di attività formative destinate ai lavoratori delle imprese e finanziate dal Ministero del Lavoro, e non dei corsi IeFP per l’obbligo d’istruzione gestiti e finanziati dalla Regione Siciliana.