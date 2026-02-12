Sono stati oltre 70 interventi dei vigili del fuoco per il forte vento che ha sferzato Palermo e la provincia. A causa del maltempo è crollata la copertura in calcestruzzo del villaggio dei pescatori ad Aspra.

Non ci sono stati feriti, ma la struttura è inagibile. Un grosso albero è finito su un distributore di carburante in via Porta Palermo, a Borgetto.

A Palermo un palo dell’illuminazione in via Teocrito, ne quartiere Zisa è finito su un’auto parcheggiata che è stata pesantemente danneggiata.

Sono caduti diversi alberi in diverse zone della citta e anche cartelloni pubblicitari e cornicioni pericolanti finiti sui marciapiedi. Nella zona industriale di Brancaccio il forte vento sta alimentando un incendio che sta distruggendo alcuni capannoni.

Le strutture dovrebbero essere abbandonato, ma sono in corso le verifiche dei pompieri.