Forti temporali a Palermo hanno allagato le strade della città. Disagi per gl automobilisti in varie zone. In viale Regione Siciliana il traffico è andato in tilt. Tante le foto pubblicate sui social da consiglieri comunali e di circoscrizione che segnalano strade impraticabili.

“Ho già chiamato Amap e Protezione Civile”, scrive il consigliere Ottavio Zacco mostrando gli allagamenti in centro. Così come il consigliere della quinta circoscrizione, Salvatore Altadonna, ha condiviso sui social un video che mostra le strade allagate. Stessa situazione a Brancaccio e in via Messina Marine, dove molte vie si sono trasformate in fiumi, così come nella zona di via Pitrè e via Perpignano.

Allagamenti anche in corso Re Ruggero verso l’entrata della fermata della metro Palazzo Reale Orleans. In via Imera c’è un’auto sommersa nell’acqua.

I vigili del fuoco e capitaneria di porto sono intervenuti a Balestrate per soccorrere alcuni giovani in mare. Sorpresi dalla forte pioggia e dal vento, non riuscivano a tornare a riva. Anche per domani e per venerdì sono previste intense precipitazioni sul capoluogo siciliano.