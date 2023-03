In un conad di Palermo

Vinti 100 mila euro nel supermercato Conad di Elio Mannino in via Sunseri, con la lotteria degli scontrini. Baciato dalla fortuna un giovane uomo. L’identità del vincitore resta top secret, ma si sa che è un palermitano. La Lotteria degli Scontrini premia quindi nuovamente Palermo che si è vista assegnare uno dei premi nazionali che vengono estratti mensilmente e ha riguardato il codice lotteria abbinato ad uno scontrino di acquisto di generi alimentari.

Premio anche per l’esercizio commerciale

“Per questo colpo di fortuna possiamo gioire anche noi in quanto dovremmo incassare una somma di euro 25 mila euro – dice Luisa Mazzola, la titolare del supermercato che gestisce anche i locali La Tramontina -. Come nella nostra filosofia ogni nostro traguardo con tutti i nostri ragazzi che per noi sono la nostra famiglia. Abbiamo deciso di erogare un regalo di 100 euro per ogni nostro dipendente nel momento in cui incasseremo questa somma: siamo sicuri che anche un piccolo gesto come questo sarà apprezzato da loro e serva sempre a far capire la nostra filosofia”.

Vincita analoga riscossa nel 2022

Lo scorso anno, una famiglia palermitana ha riscosso la vincita di 100.000 euro in seguito all’estrazione della Lotteria degli Scontrini avvenuta nel mese di dicembre del 2021.

La lotteria, collegata al Piano Italia Cashless che incentiva l’uso della moneta elettronica e promuovere condotte fiscalmente corrette, ha premiato una scettica vincitrice, rimasta incredula alla ricezione della lettera raccomandata che ne annunciava la vincita, che si è resa conto di quanto avesse vinto solamente quando si è presentata presso l’ufficio Adm per la riscossione.

La fortunata signora ha pensato di utilizzare la somma non solo per estinguere anticipatamente il mutuo bancario acceso per l’acquisto della propria casa, ma anche per assicurare il mantenimento del figlio agli studi universitari.

La gioia incontenibile dell’intera famiglia è stata piacevolmente condivisa anche dai funzionari Adm che, nell’adempimento dei loro doveri d’ufficio, sono stati ben lieti di accreditare la cospicua somma vinta grazie a uno scontrino di 46 euro emesso per un acquisto effettuato presso un supermercato del capoluogo.

La fortunata estrazione premia anche l’esercente al quale spetteranno 20.000 euro.