Inzerillo lascia Tamajo e perde la leadership del partito al Comune

Il passaggio di consegne era nell’aria già ieri. Oggi arriva l’ufficialità. Cambio al vertice in Forza Italia al Comune di Palermo. La compagine azzurra ha scelto infatti un nuovo leader a Sala Martorana. Si tratta di Ottavio Zacco, presidente della VI Commissione Consiliare e fedelissimo del deputato regionale Edy Tamajo. Il consigliere comunale, primo a presiedere i lavori dell’aula durante la consiliatura di Roberto Lagalla, ottiene così il comando del partito a Palazzo Comitini. Una decisione figlia della spaccatura nata all’interno della corrente facente capo all’assessore regionale. A cedere il posto a Zacco è infatti Gianluca Inzerillo, recentemente passato alla corrente diretta da Giorgio Mulè ed entrato nel Consiglio Nazionale di Forza Italia proprio su indicazione del parlamentare nazionale.

La frattura fra Inzerillo e l’ala Tamajo

Una frattura, quella fra Inzerillo e il resto dell’ala Tamajo, nata ad inizio anno, dopo la presentazione della richiesta di accesso agli atti su quanto avvenuto sul palco del Politeama durante il concerto di Capodanno. Un affondo che ha causato strascichi per giorni all’interno della coalizione, chiariti poi solo a margine dell’audizione dell’assessore, oggi vicesindaco, Giampiero Cannella. Recentemente però è arrivato un secondo elemento di rottura, ovvero la volontà manifestata dallo stesso Inzerillo di prelevare ed analizzare la mozione sui figli delle coppie omogenitoriali. Proposta osteggiata da Fratelli d’Italia e sulla quale si è registrata più di una tensione all’interno della maggioranza di Roberto Lagalla. A scrivere la parola fine è stato poi l’ingresso inatteso dello stesso Inzerillo nel Consiglio Nazionale di Forza Italia. Un colpo di mano che evidentemente non è piaciuto allo stesso Tamajo, tanto da portare i suoi ad indicare il nome di un nuovo capogruppo.

Le prime parole di Zacco da capogruppo

Lo scettro di Forza Italia a Palermo passa così nelle mani di Ottavio Zacco, il quale accoglie così la fiducia del partito. “Ringrazio il gruppo per la fiducia.I palermitani hanno bisogno di risposte celeri riguardo le numerose problematiche che attanagliano la nostra amata città. Forza Italia deve velocemente dare risposte ai palermitani attraverso atti amministrativi e la costante presenza nel territorio. Cercherò di onorare questo rilevante incarico con abnegazione, cercando di garantire la stabilità del partito attraverso la condivisione con tutti i componenti del gruppo, nell’interesse dei cittadini, consolidando il sostegno alla maggioranza che sostiene il sindaco Lagalla”.

La riunione del gruppo di Forza Italia

Una decisione presa dal gruppo azzurro durante la riunione tenuta questa mattina presso la sede di via Di Marco. In una nota emanata nel primo pomeriggio, la flotta dei consiglieri di Forza Italia hanno ringraziato l’ex capogruppo per il lavoro svolto. “A Gianluca Inzerillo – affermano i componenti del Gruppo – che ha rappresentato il primo partito in Consiglio Comunale con grande senso di responsabilità, con enorme impegno, competenza e grande passione sia nei confronti della città che del gruppo consiliare va il nostro sincero ringraziamento per l’impegno profuso”.

“Siamo pronti a ripartire con questo nuovo assetto e con grande coesione interna al Gruppo – affermano i consiglieri di Forza Italia – con un “passaggio di testimone” per affrontare le sfide che ci attendono in Consiglio, ascoltando le istanze che vengono dai cittadini e determinare le condizioni per il buon funzionamento dell’Amministrazione, in piena sinergia e collaborazione con il Sindaco Lagalla e con gli alleati. Da parte dell’uscente Gianluca Inzerillo e di tutti i componenti del Gruppo, viene un “grosso in bocca al lupo” al neo capogruppo, con “l’augurio e la certezza che il suo lavoro porti il bene alla nostra comunità”.