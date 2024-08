Dal 6 all’8 settembre, Forza Italia ha scelto Bellaria come teatro per la sua convention nazionale dedicata ai giovani. Un appuntamento importante, non solo per lanciare nuove forze nel partito, ma anche per consolidare il ruolo di Forza Italia nel panorama politico nazionale.

“Un ruolo che, oggi più che mai, appare centrale in un contesto dove il Terzo Polo sembra essere svanito, lasciando un vuoto che i moderati possono e devono colmare. I sondaggi recenti danno segnali incoraggianti per Forza Italia, che si posiziona come un punto di riferimento essenziale per l’area moderata”, dice l’assessore alle attività produttive della Regione Sicilia, Edy Tamajo.

Le parole di Tamajo

“Ma per continuare a crescere e restare in linea con i tempi, il partito sa che deve puntare sui giovani, quella componente fondamentale che può garantire non solo il ricambio generazionale, ma anche un’iniezione di idee fresche e innovative. La convention di Bellaria rappresenta, dunque, un momento di grande importanza. Non solo un’occasione di confronto e formazione, ma anche un’opportunità per i giovani di farsi conoscere, di esprimere la propria visione e di contribuire attivamente al progetto politico di Forza Italia. La presenza di tanti ragazzi e ragazze, provenienti da ogni angolo d’Italia, dimostra quanto sia forte l’interesse e la passione per la politica tra le nuove generazioni”.

I giovani un segnale positivo

“Un segnale positivo che dimostra come, nonostante le difficoltà, ci sia ancora voglia di impegno civico e di partecipazione attiva. Forza Italia, con questa iniziativa, lancia un messaggio chiaro: il futuro del partito passa attraverso il coinvolgimento diretto dei giovani, che non devono essere solo spettatori, ma protagonisti del cambiamento. E in un’Italia che ha bisogno di stabilità, moderazione e visione, il contributo delle nuove generazioni può fare la differenza”, dice Tamajo.

“L’invito è chiaro: non perdere questa occasione. Chi ha idee, chi ha voglia di mettersi in gioco, chi crede nei valori che Forza Italia rappresenta, deve farsi avanti. Bellaria sarà solo l’inizio di un percorso che vedrà sempre più protagonisti i giovani, perché solo con il loro contributo si potrà costruire un’Italia migliore. Sono da sempre vicino ai giovani e al loro desiderio di costruire un futuro migliore, non posso che essere orgoglioso di questa iniziativa. Il mio impegno costante per il territorio e per i ragazzi trova in eventi come questo la conferma di quanto sia importante investire nelle nuove generazioni, per garantire un domani più prospero e giusto per tutti”

Like this: Like Loading...