“Dobbiamo riunire nel segno di Forza Italia le figure autorevoli che si sono sempre riconosciute nel Ppe. L’ala moderata del Paese ha sempre avuto la responsabilità di essere frantumata. Berlusconi è riuscito a riunirla e ora che non c’è più non possiamo permetterci il lusso di disgregarla di nuovo. Tradiremmo Berlusconi”.

Così Renato Schifani, presidente della Regione Sicilia, all’assemblea nazionale degli enti locali di Forza Italia a Monza. “Stiamo vivendo un momento in cui siamo chiamati a camminare sulle nostre gambe. Berlusconi tre giorni prima che venisse ricoverato mi parlava di coordinatori e del partito, perché Forza Italia era la sua vita – ha aggiunto – Berlusconi non ha mai amato yes man e cortigiani. Gli piaceva il confronto sui temi seri e ho imparato molto. Oggi siamo chiamati a un momento delicato” e occorre “far sentire gli amministratori protagonisti della dinamica e della crescita di Forza Italia” da trasformare “da partito leaderistico a partito pluralistico”.

La Sicilia vota Galliani

“La candidatura di Adriano Galliani a Monza – scrive il coordinatore regionale di Forza Italia in Sicilia Marcello Caruso in una nota – rappresenta il modo migliore per proseguire l’impegno storico di Forza Italia e di Silvio Berlusconi. Serve anche a ribadire la dimensione di un partito che ha sempre lavorato in una prospettiva nazionale, dando adeguata rappresentanza e visibilità alle istanze sia del meridione che a quelle delle regioni del Nord. Per questo, da coordinatore regionale di Forza Italia in Sicilia, non posso che invitare la corposa comunità meridionale e in particolare quella siciliana che risiede nel collegio di Monza a confermare per Adriano Galliani la stessa fiducia accordata negli anni a Silvio Berlusconi. Sarà ancora una volta il modo per affermare l’unità di intenti che unisce la nostra società da Nord a Sud”.

Anche la DC appoggia Galliani

“La Democrazia Cristiana appoggia la candidatura di Adriano Galliani a Monza. L’ex senatore rappresenta pienamente i nostri valori e siamo convinti riuscirà a proseguire nell’impegno di Silvio Berlusconi, che tanto aveva a cuore il Sud Italia e la Sicilia. Invito, pertanto, tutti i democristiani e i siciliani residenti nel collegio di Monza a votarlo”. Lo dichiara il segretario nazionale della DC, Totò Cuffaro.

Corsaro: “Forza Italia più attrattiva per i sindaci”

“Forza Italia diventa sempre più attrattiva e si apre al contributo concreto di sindaci e amministratori locali, la spina dorsale politica e amministrativa dell’Italia. Lo dimostra la grande assemblea qui a Monza, dove abbiamo raccontato l’esperienza di buongoverno che stiamo attuando a Misterbianco. Il partito ha grande spazio politico davanti, i tanti amministratori e sindaci azzurri diventano fondamentali per intercettare gli elettori, con la forza del loro esempio di capacità, concretezza e cultura del fare che è poi il messaggio che solo FI incarna in Italia”. Così il sindaco di Misterbianco (Catania) Marco Corsaro, unico primo cittadino siciliano a intervenire all’Assemblea nazionale Enti locali di Forza Italia, in corso a Monza, alla presenza del segretario nazionale Antonio Tajani.

«Stiamo governando una città grande, popolosa e dinamica della Sicilia – prosegue Corsaro – Misterbianco aspira a diventare un modello di rigenerazione urbana, economica e sociale, in ambito regionale e oltre. Siamo impegnati a far correre la macchina amministrativa, ma chiediamo al Governo nazionale di sostenere gli sforzi dei Comuni nel garantire i servizi ai cittadini. Occorre rafforzare le cinghia di trasmissione fra enti locali e Roma, in questo senso anche Forza Italia può dare un contributo determinante grazie alla sua numerosa e preparata classe dirigente articolata sul territorio», conclude il primo cittadino Corsaro.

