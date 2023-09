Delegazione siciliana al “Berlusconi day” di Paestum

Guai a dare per morta Forza Italia con l’uscita di scena del suo leader storico e fondatore Silvio Berlusconi, e la Sicilia è uno dei suoi più importanti bracci operativi. Marcello Caruso lancia chiari segnali ad alleati e non da Paestum, dove è il corso la festa degli azzurri con il “Berlusconi day”. L’attuale coordinatore regionale dei forzisti rilancia il partito che in molti davano al tramonto con la morte di Berlusconi. Al contempo lancia anche indirettamente un segnale a Gianfranco Miccichè che aveva detto che con la scomparsa di Berlusconi Forza Italia si sarebbe dissolta.

Casa naturale dei moderati

“La grande manifestazione in corso a Paestum in questi giorni – sostiene Caruso – conferma la centralità di Forza Italia nel panorama politico italiano, come casa naturale dei moderati e dei liberali. Nel segno del progetto politico che Silvio Berlusconi ha lanciato quasi trent’anni fa e che oggi in tanti continuiamo a portare avanti nel suo nome. La presenza di una più che nutrita rappresentanza siciliana del partito è a sua volta la prova dell’entusiasmo presente fra centinaia di parlamentari, amministratori locali, simpatizzanti e attivisti. Dimostrano che la Sicilia ha svolto e continua a svolgere un ruolo centrale nella vita di Forza Italia”.

Guardare al Meridione

Nel contempo il leader siciliano degli azzurri chiede di accendere i riflettori della politica sul Meridione: “Quello siciliano – aggiunge Caruso – resta un contributo di entusiasmo, energia e idee che sono essenziali non solo nel partito, ma in tutto il centrodestra e per affermare ancora una volta l’importanza di guardare alla Sicilia e a tutto il Meridione come risorsa essenziale per la buona politica e per rafforzare il governo del paese”.

In Sicilia si ricostruisce

Proprio dalla Sicilia in queste settimane sono arrivati segnali di vitalità con una ricostruzione dal basso costante e continua. Si rimettono in piedi i vertici dopo il terremoto dei mesi scorsi in Sicilia che ha destabilizzato i piani alti storici degli azzurri. Il coordinatore regionale di Forza Italia Marcello Caruso sta proseguendo nell’attività di strutturazione ed organizzazione del partito nei diversi territori e a livello regionale. Ieri ha nominato come responsabile siciliano delle adesioni al partito Corrado Bonfanti. Si tratta dell’ex sindaco di Noto e attualmente commissario dei forzisti a Siracusa.

Like this: Like Loading...