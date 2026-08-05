L’adesione di Marco Forzese a Sud Chiama Nord annunciata oggi da Cateno de Luca in Conferenza stampa non è andata giù, nel metodo e nel merito, a Noi Moderati, il partito di provenienza di Forzese che già in passato era stato protagonista di altri transiti.

“Non si tratta di una semplice scelta politica, ma dell’ennesima conferma di un modo di fare politica opportunistico e privo di coerenza. Il partito di Noi Moderati non è un rifugio temporaneo né un trampolino per ambizioni personali” attacca il coordinatore regionale di Noi Moderati, il sottosegretario agli Esteri Massimo Dell’Utri.

Tradita la fiducia personale

“La fiducia che avevo personalmente accordato a Forzese è stata tradita. Chi sceglie scorciatoie e logiche di retrobottega si pone fuori da un progetto serio, costruito nell’interesse dei cittadini e non del prossimo giro di giostra. Andiamo avanti con determinazione, senza ambiguità e senza trasformismi. La Sicilia ha bisogno di credibilità, non di fughe in avanti” conclude Dell’Utri