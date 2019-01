Il direttore sportivo del Palermo Foschi si è concesso alle domande dei giornalisti fuori dallo stadio. Chiarendo il malinteso con Richardson e gli inglesi e puntualizzando inoltre, che sul mercato sarà solo lui a prendere delle decisioni con i suoi scout. Non accetterà dunque altre ingerenze.

BALOTELLI – NESTOROVSKI, GENOA E PALERMO: INTRECCIO DI MERCATO

“Non è successo niente, è tutto chiarito. I tifosi possono stare davvero tranquilli, la loro vicinanza mi rende molto orgoglioso. Il bene che mi vogliono è lo stesso che voglio io a loro. Su Richardson sono stato frainteso e sono state aggiunte parole che non c’entrano niente”.

“Il mercato? Certo che continuerò a condurlo io, in prima persona assolutamente, sono il direttore sportivo. Jake Lee? Non esiste, io ho i miei scout, i miei collaboratori. E’ tutto come prima dall’estate per me non è cambiato niente. La nuova proprietà ci darà la forza per andare avanti”.

Sul mercato aggiunge: “Io voglio mantenere questo organico qui, questo è il mio sogno. Dobbiamo essere orgogliosi di questo spogliatoio – afferma Foschi -, hanno fatto 37 punti con la seconda migliore difesa e il secondo migliore attacco. Perchè dovrei andare a spostare qualcosa? Faremo solo qualche piccola cessione per chi gioca di meno”.

“Stellone sa tutto e parla con me, non continuate a farmi domande stupide che non c’entrano niente. Fate i giornalisti bravi, queste polemiche fanno male alla squadra, non create cose che non esistono. Rispoli? Ribadisco, voglio mantenere tutto per com’è”.