Tommaso Foti è il nuovo Ministro per il Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (Pnrr), la Coesione e gli Affari Europei e Sud. La cerimonia di giuramento si è svolta oggi alle 12:15 presso il Palazzo del Quirinale, alla presenza del Presidente della Repubblica.

La successione a Raffaele Fitto e la scelta di Giorgia Meloni

La nomina di Foti, già anticipata nelle scorse ore, era nell’aria dopo la designazione di Raffaele Fitto come vicepresidente esecutivo della Commissione europea con delega alla Politica di Coesione. La Premier Giorgia Meloni ha optato per una rapida soluzione per garantire la continuità nella gestione del Pnrr, considerato strategico per la modernizzazione del Paese. La scelta di Foti, figura di spicco all’interno di Fratelli d’Italia, sottolinea la volontà del governo di mantenere una forte presa politica sul dossier.

Il profilo di Tommaso Foti

Tommaso Foti, fino ad oggi capogruppo di Fratelli d’Italia alla Camera dei Deputati, porta con sé una lunga esperienza politica. Avvocato di professione, è stato parlamentare ininterrottamente dal 2008. Nel suo nuovo ruolo, Foti eredita da Fitto tutte le deleghe del dicastero, compresa la responsabilità di coordinare l’attuazione del Pnrr e la gestione dei fondi europei per la coesione territoriale. Si troverà ad affrontare sfide importanti, tra cui il rispetto delle scadenze e degli obiettivi previsti dal Piano, la gestione dei rapporti con la Commissione Europea e la necessità di garantire la massima efficacia degli investimenti.

“Proseguirà con determinazione “

“Congratulazioni e auguri di buon lavoro al neo ministro degli Affari europei, politiche di coesione, Sud e Pnrr, Tommaso Foti. Sono certa che proseguirà con determinazione e visione nel solco tracciato dal ministro Fitto, da poco vicepresidente esecutivo della Commissione Europea, traducendo le intenzioni in azioni concrete per il bene della Nazione. Impegno e competenza hanno da sempre contraddistinto il suo operato. Entrambi, come hanno già dimostrato, sapranno svolgere al meglio i nuovi incarichi”. Lo ha detto il deputato Segretario di Presidenza della Camera e responsabile per le Politiche del Mezzogiorno di Fratelli d’Italia, Carolina Varchi.

