“E’ un assalto al territorio. Siamo circondati, fotovoltaico ovunque! I migliori e più fertili e pianeggianti terreni saranno coperti da pannelli. La piana di Catania sarà “occupata”. Uno scempio”.

E’ durissimo l’attacco al proliferare di impianti di produzione di energia che stanno sorgendo in ogni angolo della Sicilia. A lanciarlo è l’ex Presidente della Regione e attuale leader del Movimento per l’Autonomia oltre a Fondatore di Grande Sicilia 8nsisieme a Roberto Lagalla e Gianfranco Miccichè) Raffaele Lombardo.

Il post con le foto degli impianti in via di realizzazione

L’attacco è ancor più significativo perché viene da uno dei componenti dell’attuale maggioranza regionale. “Vedete …cantieri che si apprestano, trattori pronti a spianare, a piantare supporti in acciaio. Rotoli di cavi pronti ad essere stesi, recinzioni, batterie” scrive nel suo post Lombardo.

“Quello era un caseggiato dove vivevano varie famiglie di pecorai che portavano il gregge al pascolo e producevano latte per il caseificio e formaggi e lana e carne. Una ventina di lavoratori disoccupati. Sulla collinetta 40/50 ettari di mandorli estirpati, poi 50 ettari di agrumeto e 150 di seminativo e almeno cinquanta tra coltivatori, potatori, braccianti per l’aratura, e la raccolta e la pulitura della mandorla di alta qualità, e la trebbiatura e custodi, tutti disoccupati” racconta nella didascalia delle foto che posta.

Investimenti poco trasparenti, fondi anonimi ed multinazionali

“Poi commercianti, venditori di fertilizzanti e anti parassitari, etc, e consulenti del lavoro e commercialisti… che perdono il lavoro – continua – E però incoraggiamo gli investimenti! Chi investe: investono i fondi anonimi e multinazionali; i pannelli per lo più americani o tedeschi o cinesi”.

“Per qualche mese, operai e tecnici per la costruzione e mediatori per l’acquisto del terreno o del diritto di superficie. Poi tutti a casa. O meglio in giro a vagabondare per le strade o in fuga verso il nord a studiare e a cercare lavoro”.

Disonestamente e criminalmente ci facciamo saccheggiare

“Eppure a qualche km colline incolte e terreni marginali che potrebbero fare al caso! Pretendendo che il fondo miliardario ricrei la foresta in cambio del sole o del vento che il Padreterno ci ha donato e che disonestamente, criminalmente ci facciamo saccheggiare! Si vuole dire basta?“