E’ stata sgomberata la statale 118 dal fango e dai detriti solo nella notte. Il fronte di frana per 200 metri ha bloccato le carreggiate in entrambe le direzioni. Sono intervenuti i vigili del fuoco a liberare diversi automobilisti rimasti impantanati in strada.

Non ci sono stati feriti. Nella zona della frana sono arrivati agenti di polizia, carabinieri, personale della protezione civili, operai dell’Anas. Una ditta incaricata dal Comune di Corleone è stata impegnata a rimuovere la massa di fango e detriti dalla strada. Solo dopo diverse ore il traffico in zone è tornato regolare.