Falso allarme per lo stato di emergenza delle palazzine del quartiere San Marco di Corleone (Palermo). Ritorneranno a casa già da questa sera gli 11 nuclei familiari che lo scorso 3 febbraio erano stati trasferiti in strutture temporanee a causa di una frana. Dopo un’attenta valutazione tecnica e sopralluoghi effettuati dai tecnici comunali, l’amministrazione del comune palermitano ha revocato l’ordinanza sindacale degli scorsi giorni.

“In questi giorni, sulle palazzine è stato effettuato un nuovo sopralluogo da parte dei tecnici comunali, aggiungono dal Comune. La loro relazione conclusiva ha evidenziato che: “Su entrambe le palazzine non sussistono allo stato attuale elementi ostativi all’utilizzo degli alloggi in argomento e che contestualmente si sta procedendo con l’avvio di un sistema di monitoraggio sulle strutture con dei sensori. Con la nuova ordinanza sindacale vengono anche chiuse le attività del centro operativo comunale”.

Cos’è successo

A causa di una frana a Corleone, si erano evacuate due palazzine che ospitavano dieci famiglie e 29 persone. Lo smottamento che aveva provocato la decisione dell’amministrazione comunale, insieme ai vigili del fuoco del comando provinciale, era avvenuto in zona San Marco, dove insistevano diverse case popolari. Le famiglie sono state ospitate in strutture messe a disposizione dall’amministrazione comunale.

Le squadre dei vigili del fuoco erano intervenute per effettuare sopralluoghi e verificare l’entità del movimento franoso, esteso anche a causa delle piogge delle settimane precedenti. Il sindaco di Corleone, Walter Rà, aveva dichiarato: “Le palazzine hanno subito dei movimenti che non pregiudicano la loro stabilità da un punto di vista strutturale. In caso di fenomeni sismici i vigili del fuoco non hanno garantito la stabilità. Per questo si è deciso lo sgombero. Le 29 persone sono state accolte in un primo momento nell’aula consiliare dove qui abbiamo dato un primo sostegno.

Abbiamo contattato alcune strutture ricettive che accoglieranno le famiglie”. Lo dice il sindaco di Corleone Walter Rà che insieme ai vigili del fuoco sta seguendo quanto successo in contrada San Marco dove due palazzine per alcuni movimenti franosi sono state giudicate inagibili ad accogliere le famiglie che vi abitano.