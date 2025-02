Si sta lavorando attorno alle due palazzine che si sono incrinate a Corleone (Palermo) sulle quali l’amministrazione comunale ha emesso un’ordinanza di sgombero. Oggi c’è si è svolto un altro incontro che ha visto la partecipazione dell’amministrazione e di diversi tecnici e vigili del fuoco.

“Ulteriori indagini strutturali e geologiche sono in corso. Sono 11 nuclei familiari coinvolti. Di questi 3 ospitati in strutture ricettive – spiegano dal Comune – Altri 5 ospitati presso amici e parenti. Altre 3 persone sono attualmente fuori sede. L’attenzione dell’Amministrazione comunale rimane alta, ma prioritaria è la sicurezza dei cittadini. Le palazzine sono di edilizia popolare e risalgono agli anni ’90. Quello che si è verificato è un cedimento della struttura determinato dalle caratteristiche dei terreni dove ci sono molti detriti in superfice presenti nell’area”.

Le palazzine sono in via Federico De Maria, nel quartiere San Marco e nella sottostante via Federico De Roberto.