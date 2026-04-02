E’ franata questa mattina la via Madonna dei Casi, una strada di montagna, e alcune famiglie sono rimaste isolate. Nella zona piove ininterrottamente dalla questa mattina. Sono intervenuti i vigili del fuoco e le squadre della protezione civile.

“Tre famiglie che occupano gli immobili sotto il muro di contenimento – spiega il sindaco Giovì Monteleone – dovranno lasciare le abitazioni fino a nuovo ordine; gli sarà data assistenza, la strada sarà messa in sicurezza e la frana sarà monitorata per osservarne i movimenti e prendere eventualmente altri provvedimenti”.

Questo quanto deciso al termine della riunione del comitato operativo della protezione Civile, presieduto dal primo cittadino, al quale ha partecipato anche il dirigente della Soris, che si è conclusa nel primo pomeriggio di oggi. A Palermo notevoli disagi per la pioggia. Diverse le strade allagate che hanno paralizzato il traffico.

Numerosi anche nel capoluogo gli interventi dei vigili del fuoco per soccorrere gli automobilisti rimasti bloccati nelle strade trasformate in fiumi come la via Re Ruggero e la zona di via Imera dove immancabilmente da anni si forma un lago.