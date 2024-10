La situazione si normalizzerà lunedì 2 settembre

Parte di un costone roccioso è caduto su alcune palazzine nella zona di via Altofonte a Palermo. La frana ha interessato tre palazzine in via Salita Mulini Vittorio. A marzo scorso c’era stata già un piccolo distacco e anche allora come la scorsa notte sono intervenuti i vigili del fuoco. Questa volta, dopo le piogge dei giorni scorsi, la massa di terra caduta è stata più cospicua. Dopo avere messo in sicurezza la zona le squadre di soccorso hanno inviato la nota di intervento agli uffici comunali per valutare la situazione della montagna e predisporre interventi per la messa in sicurezza della zona. Al momento sono interdetti i terrazzini delle abitazioni che danno dal lato della montagna.

Albero cade a San Martino delle Scale, residenti protestano per la sicurezza

Un altro albero è caduto la scorsa notte lungo la provinciale che porta a San Martino delle Scale, frazione di Monreale (Palermo), poco prima dello svincolo di via Valle Paradiso nei pressi della cava.

Protesta dei Residenti per la Mancanza di Sicurezza

In tanti residenti hanno protestato per il disagio. “Per poco – dicono – non è stata presa la nostra macchina. Lo abbiamo evitato per miracolo. Non si comprende perché non si riescano a prendere provvedimenti e cercare di verificare lo stato degli alberi prima che sia troppo tardi. Già nelle scorse settimane un altro albero era caduto per strada”.

Pericoli Costanti sulla Strada Provinciale di San Martino

Nella zona di San Martino per i residenti la strada provinciale è sempre piena di insidie, non è certo una novità. Non solo gli alberi ma anche i bovini che percorrono la strada a qualunque ora del giorno e della notte.

Incidenti con Animali sulla Strada

Più di una volta si sono verificati incidenti con gli animali che percorrono la strada senza controllo.

Frane e smottamenti mettono in ginocchio San Martino e Boccadifalco, intervengono i vigili del fuoco

Frane e smottamenti nella zona tra San Martino delle Scale e Boccadifalco. In questi giorni dopo la pioggia i vigili del fuoco sono intervenuti in diversi punti della strada dove si sono registrati distacchi di roccia dai costoni rocciosi.

Ultimi interventi e zone colpite

L’ultimo intervento questa mattina nella zona del Torrente di Inverno. Nei giorni scorsi nella zona di via Ruffo di Calabria. Anche qui si è registrato uno smottamento di terreno che ha invaso la carreggiata.

Problematiche aggiuntive: bovini e incendi

Nella strada di San Martino tra l’altro i residenti segnalano la presenza, soprattutto la sera, di diversi bovini che transitano in strada. Diversi sono stati gli incendi che si sono verificati in questi giorni.

