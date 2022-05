“Mi sono preso un po’ di tempo per pensare e per metabolizzare sulle ultime vicende che mi hanno visto protagonista. A malincuore, dopo giorni di scontri nel centrodestra, ho dovuto ritirare la mia candidatura a sindaco di Palermo.

E non perché non avessi a cuore il futuro della mia città che, negli ultimi dieci anni, è stata totalmente abbandonata”. Lo dice Francesco Cascio che per giorni è stato in lizza con Roberto Lagalla per rappresentare il centrodestra alla corsa a sindaco di Palermo. Dopo giorni di trattative i partiti e i movimenti del centrodestra hanno deciso di convergere sull’ex assessore alla Formazione.

“Ho ritirato la mia candidatura per non creare una frattura insanabile all’interno del centrodestra, per tenere unita la coalizione e per non lasciare Palermo di nuovo nelle mani di un governo di sinistra. – aggiunge Cascio – Ciò non significa che il mio desiderio di impegnarmi per migliorare questa città sia cambiato. Anzi, spero di poter essere utile e di avere un ruolo chiave nella prossima amministrazione per potermi prendere cura della mia città.

Ringrazio tutti i miei amici che mi hanno sostenuto e continuano a farlo ogni giorno. E anche tutte le persone che non mi conoscono e che mi hanno inviato tantissimi attestati di stima.

Voglio dirvi che non ho intenzione di mollare, ma voglio impegnarmi ancora di più per la nostra Palermo”.