il candidato a sindaco pensa a una grande e moderna cittadella dello sport

“La città di Palermo merita uno stadio contemporaneo e all’avanguardia.

La nostra squadra merita di tornare ai vertici dello sport nazionale e non può farlo senza uno stadio all’altezza”, dice Franco Miceli.

Ammodernamento del Barbera o costruzione di un nuovo stadio siano sostenute dall’amministrazione comunale

“Dobbiamo guardare ai progetti in ottica di programmazione e di sistema. Sia per l’eventuale ammodernamento del Barbera sia per l’ipotesi di costruzione di un nuovo stadio è necessario che la nostra squadra sia sostenuta dall’amministrazione comunale”, spiega il candidato a sindaco di Palermo sostenuto dalle forze progressiste.

Occasione di rigenerazione urbana, ora uno stadio all’altezza dei sogni dei tifosi

“L’amministrazione da me guidata sarà aperta a idee e progetti per la città da valutare insieme anche per attrarre investimenti utili per la città tutta. È necessario che insieme, Palermo FC e Amministrazione configurino gli interventi anche e soprattutto come occasioni di rigenerazione urbana e per questo assicuro sin d’ora tutto il sostegno dell’amministrazione una volta eletto”. E conclude “È necessario uno stadio all’altezza dei sogni dei tifosi in una grande e moderna cittadella dello sport aperta alle associazioni sportive e ai cittadini”.

E di certo, una nuova cittadella sportiva a Palermo, o l’ammodernamento dello stadio Barbera, sarebbero accolti dai tifosi palermitani con grande entusiasmo.

Prosegue la corsa a sindaco di Franco Miceli

Intanto, prosegue la corsa a sindaco di Franco Miceli. Per sostenerlo, il 13 maggio, è arrivato a Palermo Nicola Fratoianni, segretario nazionale di Sinistra Italiana.

In merito all’appuntamento elettorale del prossimo 12 giugno, Fratoianni ha spiegato le ragioni che lo hanno spinto a sostenere il nome di Franco Miceli come candidato della coalizione di centrosinistra. “Stiamo parlando di una splendida figura, non solo competente da un punto di vista della sua storia. La politica è occuparsi dell’interesse generale. Lo si può fare con la propria professionalità. Credo che Miceli sia la figura giusta per questa città, per darle il futuro che merita”.