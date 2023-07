La scia ben visibile dalle strade del centro città

Dopo i numeri record di Scicli oggi tappa palermitana per le frecce tricolori. Gli aerei dell’aeronautica militare hanno sorvolato i cieli ed erano ben visibili dalle centralissime via Libertà e Quattro canti. Gli spettacolari velivoli hanno lasciato la loro inconfondibile scia lungo l’asse tra Porta Nuova e il Foro Italico.

Col naso all’insù

Tutti col naso all’insù per questo straordinario spettacolo dal cielo che lascia sempre a bocca aperta. Sempre oggi il passaggio anche dai cieli di Pantelleria, poi il 26 luglio sarà la volta di Lampedusa. Gli aerei hanno lasciato la scia del tricolore sui cieli Palermitani, spettacolo già vissuto nel 2020 e che tocca sempre il cuore. Appuntamenti che rientrano nell’ambito delle attività programmate dall’aeronautica militare per celebrare i suoi primi cento anni di storia.

Il grande evento di Scicli

Ieri la prima grande tappa con l’air show a Scicli sul lungomare Lentini a Donnalucata. E’ stato accompagnato anche dalla presenza per due giorni da un vero e proprio villaggio aeronautico, denso di storia e tecnologia. Con velivoli in mostra statica, percorsi esperienziali, incontri formativi e d’intrattenimento, stand promozionali, simulatori ludici, proiezioni, esibizioni musicali e sportive. Iniziative che hanno consentito ai cittadini di ogni età di conoscere meglio l’aeronautica militare e vivere insieme il 100° compleanno dell’arma azzurra.

A Scicli 30 mila presenze

“Scicli ha vissuto due giorni straordinari pieni di emozioni grazie all’aeronautica militare – ha commentato il presidente della commissione Difesa della camera dei deputati, Nino Minardo -. Sabato il concerto della banda dell’aeronautica militare nel centro storico di Scicli e domenica l’esibizione delle frecce tricolori all’air Show di Donnalucata che ha attirato oltre trentamila persone su tutta la costa. Ringrazio il generale Luca Goretti per aver scelto Scicli e Donnalucata e per averci onorato della sua presenza. E grazie a tutta l’aeronautica militare per questa meravigliosa festa ma soprattutto per tutto quello che fate ogni giorno per l’Italia e gli italiani”.