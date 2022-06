Teneva un fucile nascosto nel letto, in manette trentenne a Godrano

Ignazio Marchese di

09/06/2022

Ancora una operazione delle forze dell’ordine e in particolare dei carabinieri contro le armi clandestine detenute dai siciliani.

Un arresto a Godrano

I carabinieri della stazione di Godrano hanno arrestato in flagranza di reato un uomo di 37 anni, G. G. incensurato, accusato di detenzione illegale di arma clandestina e munizionamento.

Il fucile nascosto nel letto

I militari nel corso di una perquisizione nell’abitazione dell’uomo, hanno trovato nella camera da letto, nascosto sotto il letto ed avvolto in una coperta, un fucile doppietta calibro 12, marca Acier Cockerill con matricola abrasa e in un sacco 96 munizioni calibro 12 e 16.

Trentenne in carcere a Termini Imerese

L’arrestato è stato portato nella casa circondariale “Antonino Burrafato” di Termini Imerese. L’arma e le munizioni sequestrate saranno inviare al Ris di Messina per gli accertamenti balistico-dattiloscopici e per verificare se siano state utilizzate per commettere delitti.

Il gip di Termini Imerese, nel convalidare l’arresto, ha disposto per l’indagato la misura cautelare della detenzione in carcere.

I precedenti controlli

Controlli contro la detenzione abusiva di armi vengono condotti continuamente dai carabinieri in tutta la sicilia. ci sono numerosi precedenti ritrovamenti

I controlli dei miliari in tema di armi

I Carabinieri della Compagnia di Fontanarossa di Catania e della Compagnia di Intervento Operativo del XII Reggimento Carabinieri Sicilia, hanno effettuato un servizio finalizzato al controllo del territorio e alla repressione di reati in genere e, in particolare, di quelli concernenti il rispetto delle disposizioni in materia di detenzione di armi.

Scattano due denunce

In tale ambito, all’esito di riscontri forniti da preventiva attività info investigativa, i militari hanno denunciato un 83enne del posto e un 29enne catanese perché gravemente indiziati, rispettivamente, del reato di detenzione illegale e alterazione e omessa custodia di armi, e di detenzione illegale di armi e di sostanza stupefacente per uso personale. Le armi sono state poste sotto sequestro.