La squadra di Vigili del Fuoco di Partinico intorno alle ore 09,45 è stata allertata per fuga gas in via Doninzetti.

Sul posto è stato ritrovato una bombola di gpl cilindrica per auto. La sala operativa ha attivato il nucleo NBCR/LPG regionale dei Vigili del Fuoco, che giunto sul posto dopo aver messo in sicurezza la bombola ha provveduto a far bruciare il gpl con un metodo chiamato ‘mandare in torcia’ per la completa bonifica.