La decisione per eseguire in sicurezza la manutenzione

Fuga di gas nei pressi della scuola Rosario Livatino a Ficarazzi nei pressi di cortile Giallombardo. Sono intervenuti i vigili del fuoco e i tecnici di Italgas che hanno controllato alcune tubazioni.

In effetti c’era da eseguire una riparazione in zona nei pressi di un’abitazione vicina al plesso scolastico. Per garantire l’intervento in sicurezza gli alunni della scuola sono stati fatti uscire prima affidati ai genitori.

Presenti anche gli agenti della polizia municipale che hanno presidiato la zona in attesa della conclusione della manutenzione.