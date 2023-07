Fugge via da un incidente e non soccorre un ragazzo in gravi condizioni, denunciata una ventiseienne

Ignazio Marchese di

19/07/2023

Si è scontrata alla guida dell’auto con un ragazzo di 21 anni a bordo di uno scooter, ma anziché soccorrerlo è fuggita via.

È stata denunciata per omissione di soccorso una palermitana di 26 anni rintracciata grazie a un testimone che, dopo averla inseguita, è riuscito ad annotare la targa del mezzo.

La dinamica

Il ragazzo di 21 anni, D. M., è stato ricoverato in gravi condizioni dopo un incidente avvenuto ieri all’altezza dell’incrocio tra via Marchese di Villabianca e via Giuseppe Alessi. Dopo una prima tappa al Trauma center di Villa Sofia, il giovane è stato trasferito in Neurorinimazione. La prognosi resta riservata. Le indagini sono condotte dalla polizia municipale. Il ventunenne si trovava in sella a un Piaggio Liberty mentre alla guida dell’auto, una Mazda, c’era una ragazza di 26 anni. Per cause da accertare i due mezzi si sono scontrati a breve distanza dal semaforo e il giovane è stato sbalzato dallo scooter sbattendo con violenza contro l’asfalto. Dopo l’impatto l’automobilista, invece di fermarsi, si è allontanata cercando di fare perdere le proprie tracce.

La fuga a la paura

La ragazza, che guidava l’auto di un familiare, ha cercato di giustificarsi sostenendo di essersi allontanata per paura. Spiegazione che non ha convinto gli agenti dell’Infortunistica che l’hanno denunciata per fuga e omissione di soccorso. In attesa di aggiornamenti da parte dell’ospedale sia il Liberty che la Mazda sono stati sequestrati.