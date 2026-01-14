Sono tornate a casa solo a tarda sera le famiglie che sono state costrette a lasciare l’abitazione per una fuga di gas provocata durante i lavori della posa della fibra a Termini Imerese.

Per tre volte le operazioni di scavo hanno provocato la rottura dei tubi del gas. E’ successo negli ultimi giorni in via Guglielmo Marconi, in via Pietro Nenni e via Antonio Segni, in pieno centro urbano. In tutti e tre casi per ore sono intervenuti i vigili del fuoco che per precauzione hanno fatto sgomberare le abitazioni nel corso dei lavori per sistemare le tubature. Secondo quanto comunicato dagli uffici comunali, le rotture avrebbero potuto causare gravissime conseguenze per l’incolumità di persone e cose.

L’amministrazione comunale ha sospeso le operazioni di scavo e un sopralluogo urgente congiunto per verificare le condizioni dei cantieri e delle strade già interessate dagli scavi. “Ritenuto non ammissibile quanto accaduto – si legge in una nota a firma del dirigente del terzo settore Giuseppe Frangiamore e del geometra Giuseppe Sansone – devono essere condotte tutte le verifiche preliminari agli scavi da parte delle società prima dell’effettuazione degli stessi per verificare le condizioni delle aree di cantiere.

In attesa del sopralluogo si invitano le imprese a sospendere immediatamente i lavori”. La nota è inviata a Open Fiber, FiberCop e Ultranet,