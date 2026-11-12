Si è concluso il comitato dell’ordine e la sicurezza in prefettura a Palermo a cui hanno preso parte i vertici delle forze dell’ordine. Al centro dell’incontro gli ultimi episodi di cronaca con i funerali show di Emanuele Rubino, l’uomo di 36 anni morto ai domiciliari, il cui feretro è stato portato in corteo in via Maqueda e Ballarò tra giochi d’artificio e decine di scooter al seguito.
Uno dei temi al centro del vertice anche gli allarmi bomba che da due giorni sono stati spediti alle scuole. Dal ministero dell’istruzione è stata spedita una direttiva all’ufficio regionale scolastico che è stata diramata ai dirigenti che in presenza di mail massive come quelle di questi giorni non si dovranno evacuare gli istituti.
Stessa direttiva sarà inviata anche agli uffici pubblici.
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