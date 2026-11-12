Riflettori puntati sulla Prefettura di Palermo, dove oggi si riunisce il Comitato provinciale per l’ordine e la sicurezza pubblica per fare il punto su quanto accaduto lunedì mattina nel cuore del centro storico. Il corteo funebre non autorizzato per la morte di Emanuele Rubino – il 36enne condannato per tentato omicidio ed estorsione aggravata, deceduto mentre si trovava ai domiciliari – continua a far discutere e a dividere la città.

Quello che doveva essere un rito privato si è trasformato in una vera e propria prova di forza in strada: decine di persone a seguire il feretro portato a spalla lungo via Maqueda, motorini rombanti, batterie di fuochi d’artificio e petardi esplosi ad altezza d’uomo che hanno scatenato il panico tra i turisti seduti ai tavolini dei bar, costretti a fuggire. A completare il quadro, le saracinesche abbassate in segno di lutto da molti commercianti dello storico mercato di Ballarò, prima che la Polizia Municipale riuscisse a bloccare la marcia all’altezza dei Quattro Canti. Una scena che ha spinto un comitato di residenti a scendere in campo per protestare contro quella che viene percepita come una resa del territorio.

Il botta e risposta tra Curia e politica

Sull’episodio è intervenuto duramente l’Arcivescovo di Palermo, monsignor Corrado Lorefice, che ha parlato di un fatto che richiama “le antiche e nuove ferite sociali di questa nostra Città”, puntando il dito contro una politica spesso distante dai problemi reali dei quartieri e invitando a non preoccuparsi solo delle saracinesche abbassate, ma di quelle spalancate “all’individualismo da idolatria del profitto”. Parole che hanno innescato la reazione piccata di esponenti del centrodestra, a partire dall’assessore regionale Mimmo Turano e dalla deputata Carolina Varchi, i quali hanno invitato anche la Chiesa a interrogarsi sul proprio ruolo nel contrasto alla mentalità mafiosa e alla cultura della prepotenza.

I parroci di frontiera difendono l’Arcivescovo

A fare quadrato attorno a monsignor Lorefice sono oggi i sacerdoti impegnati quotidianamente nelle periferie e nei quartieri più complessi del capoluogo siciliano, che respingono al mittente le accuse rivolte alla Chiesa.

“Le parole dell’arcivescovo non puntano il dito contro nessuno. Sono una triste foto della realtà — dice don Ugo Di Marzo, parroco di Maria Santissima delle Grazie nel quartiere Roccella —. Le Istituzioni, a qualunque livello, non possono certo risentirsi, soprattutto se teniamo presente il prezioso lavoro delle realtà ecclesiali nelle periferie, dove la presenza delle istituzioni non è costante e tanti vuoti sono spesso colmati dall’intervento della parrocchia locale e del terzo settore tutto. Non possiamo accettare che le istituzioni si servano della Chiesa quando è utile a colmare quei vuoti, che altrimenti rimarrebbero tali. Serve un lavoro interistituzionale serio che ci coinvolga, ciascuno per la propria parte nella crescita umana e culturale delle giovani generazioni”.

Sulla stessa lunghezza d’onda don Enzo Volpe di Casa Àncora, che definisce «strumentale» l’attacco alla Chiesa da parte di chi non vuole «andare a fondo della complessità di fenomeni e taglia tutto con il coltello”.

“Chi attacca la Chiesa in questa circostanza strumentalizza i fatti — afferma Volpe —. Non è un problema religioso, non si tratta del rito delle esequie, ma di ben altro. Il corteo non è in alcun modo legato alla liturgia. Il nostro arcivescovo è una presenza attiva e costante sui nostri territori, proprio come dovrebbe essere lo Stato. Chi ha messo fine, invece, alla possibilità di “redenzione” di tanti commercianti di Ballarò è l’amministrazione comunale, che non è mai andata avanti nel processo di assegnazione degli stalli del mercato al coperto di piazza del Carmine, che è ancora abbandonato”.

Anche dallo Zen 2 – dove già la scorsa primavera il mercatino rionale si era fermato in occasione dei funerali di un altro pregiudicato – arriva il sostegno alla linea della Diocesi. “Bisogna restare vigili, attenti, tutti quanti — sottolinea don Giovanni Giannalia, parroco di San Filippo Neri allo Zen 2 —. Accorciare la distanza con la gente come dice il nostro arcivescovo, che non indietreggia mai ed è sempre stato il primo in altre occasioni a interrogarsi sulla Chiesa quando parla di responsabilità delle istituzioni”.

L’affondo sui fondi promessi all’Albergheria

A rincarare la dose contro le promesse mancate della politica intervengono anche le realtà laiche del terzo settore attive nel quartiere Albergheria-Ballarò, dove si attendono ancora i 3 milioni di euro per il contrasto alla marginalità sociale annunciati lo scorso luglio proprio dall’assessore Turano.

“La politica sa quali sono le condizioni dei quartieri della nostra città, solo che si ferma ai proclami — denuncia Giulia Manzella dell’associazione “Per Esempio” —. L’evidenza è l’annuncio dell’assessore Turano che destinava fondi per attività sociali nel quartiere Albergheria. Interventi sbandierati e poi dimenticati. Noi che, oltre i comunicati stampa, siamo sempre qui in quartiere a lavorare e a occuparci di fragilità e riscatto, ci chiediamo: che fine fanno queste promesse?”.