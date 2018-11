Si svolgeranno questa mattina i funerali di Giuseppe Liotta, 40 anni, il medico palermitano scomparso sabato sera a Corleone per la bufera che ha investito la provincia di Palermo e il cui corpo senza vita è ritrovato giovedì mattina dopo quasi cinque giorni in un vigneto a otto chilometri dall’auto.

Dopo l’autopsia eseguita all’istituto di medicina legale dell’ospedale Policlinico la salma è stata portata nel salone parrocchiale della parrocchia di San Vincenzo, in via dei Quartieri. Qui è stata allestita la camera ardente e si è tenuto un momento di preghiera ieri sera alle 21.

I funerali oggi sabato 10 novembre alle ore 11.00 nella chiesa di Mater Ecclesiae in piazza San Marino in viale Francia. L’autopsia ha accertato la morte per annegamento e lesioni sul corpo compatibili con gli urti con le rocce nella zona del torrente Frattina.

La procura di Termini Imerese ha aperto un’indagine. Il fascicolo è a carico di ignoti.