La proposta al Borgo Vecchio

Proposta di matrimonio a Palermo in stile “C’è posta per te”. Un intero rione del capoluogo siciliano si è mobilitato per assistere alla plateale proposta di matrimonio organizzata da un ragazzo che ha deciso di chiedere la mano della sua fidanzata in un modo indimenticabile. Una grande busta che si apre con una chiave in mano a lei, poi la scritta fatta con led bianchi: “Mi vuoi sposare”, il tutto condito da fuochi d’artificio e fontane di fuoco. Insomma, l’ha pensata davvero in grande il giovane palermitano “romanticone”.

Così una calda serata d’estate palermitana viene interrotta dalla proposta di matrimonio con tanto di musica neo melodica. Siamo al Borgo Vecchio, storico quartiere di Palermo tra il porto e il Teatro Politeama. Sulle note di “Ci sto cu te” del cantante Natale Galletta, arriva una ragazza bendata. Sono decine le persone, tra familiari, amici, e conoscenti, che assistono alla “commovente” scena. Alla giovane viene tolta la benda e grande è lo stupore. Ai suoi occhi compare una mega busta bianca chiusa con un lucchetto. Qualcuno le consegna una grande chiave bianca. Partono le fontane di fuoco.

La busta che si apre, “Mi vuoi sposare?”

La giovane emozionatissima apre la busta che viene giù in stile “C’è posta per te” di Maria De Filippi. Compare la grande scritta “Mi vuoi sposare'”. Un grande led che illumina la piazza, e il cuore della giovane palermitana. Compare anche lui, il romantico fidanzato innamorato. Lei dice “Sì” e partono i fuochi d’artificio che abbagliano tutto il rione. Così tra applausi, abbracci e baci si corona il sogno d’amore della coppia.

I video virali sui social

Presenti per l’occasione anche i fotografi. Impossibile non immortalare questo momento per renderlo immortale e per ricordarlo per sempre. A riprendere la coppia del Borgo Vecchio anche diversi cellulari. I video poi sono finiti in rete con tanto di critiche e apprezzamenti.

