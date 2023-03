Sulla linea 389 in via Ernesto Basile

Fiamme in autobus e tanta paura per i passeggeri a bordo. È successo a Palermo sulla linea 389 dell’Amat quando il mezzo stava per attraversare uno dei segmenti di via Ernesto Basile per cambiare il senso di marcia e dirigersi a corso Tukory non distante dalla zona della cittadella universitaria.

Le persone sul bus hanno sentito puzza di bruciato. Il tempo di capire cosa stesse succedendo e poi sono arrivate le fiamme. Seguite dalla paura. L’autista del mezzo, appena si è reso conto della situazione, ha mantenuto il sangue freddo per gestire il momento d’emergenza ed ha invitato alla calma chi era a bordo e li ha fatti scendere il più rapidamente possibile dal mezzo. Allontanati i passeggeri ha preso ed azionato l’estintore in dotazione presente sull’autobus riuscendo a circoscrivere il rogo prima dell’arrivo delle squadre antincendio che hanno concluso l’opera mettendo la zona in sicurezza.

Tanta paura

Per fortuna solo molta paura da parte dei viaggiatori che si trovavano sull’autobus 389.

“Fortunatamente – spiegano i vigili del fuoco – si trattava di una vettura alimentata a gasolio e non a metano perché altrimenti sarebbe stato un intervento più problematico”.

Domenico Caminiti, dirigente dell’Amat, ha elogiato l’operato dell’autista. “Devo fare un plauso al nostro autista e ai tecnici dell’officina mobile – spiega – per la prontezza dimostrata”.

Da chiarire le cause del rogo

Sono ancora da chiarire le cause delle fiamme all’interno dell’autobus. Lo stesso Caminiti spiega: “Riteniamo sia avvenuto un cortocircuito nel vano motore -che ha innescato un principio d’incendio. Questo autobus non era tra i più nuovi della nostra azienda. Avrà una decina di anni. Tutto sommato la nostra flotta ha un’età media abbastanza giovane, ma sono cose che possono sempre capitare”.

A fuoco ciclomotore vicino villa a Mondello

Momenti di panico nei giorni scorsi a Mondello, borgata marinara di Palermo, per un incendio scoppiato in via Tolomea. Inizialmente si era pensato il peggio perché la colonna di fumo sembrava provenisse dall’interno di una delle ville che si sviluppano lungo la vasta arteria. Invece si trattava di altro. L’incendio ha riguardato un ciclomotore che era posteggiato adiacente ad una delle ville che insistono lungo la via Tolomea. Tanto che i residenti hanno lanciato l’allarme al centralino dei vigili del fuoco segnalando un incendio all’interno di un’abitazione. Giunti sul posto i vigili del fuoco invece si sono resi conto che il rogo proveniva da un ciclomotore che era stato posteggiato nel muretto accanto ad una villa. In prospettiva i residenti non si erano accorti che il fuoco in realtà provenisse dall’esterno.

Sul posto anche i carabinieri che hanno effettuato con i pompieri una ricognizione dell’area attorno al rogo. Non è stato possibile accertare la natura dell’incendio. Per cui al momento non si esclude nessuna pista, né quella del corto circuito, né tantomeno quella del doloso.