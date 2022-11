le discipline previste e le scadenze

Sono diversi i posti per atleti nelle Forze armate e nei corpi di polizia e del Gruppo sportivo dei vigili del fuoco.

La sezione paralimpica del corpo di polizia penitenziaria

Il primo bando di concorso pubblico, per soli titoli, a complessivi cinque posti nella Sezione paralimpica Fiamme Azzurre del Corpo di polizia penitenziaria (con scadenza 17 novembre 2022), è riservato ad atleti paralimpici con disabilità fisiche o sensoriali, inseriti dal Comitato italiano paralimpico (C.I.P.) nel «Club italia paralimpico» ovvero comunque riconosciuti atleti paralimpici di interesse nazionale dal predetto Comitato, ovvero dalle Federazioni sportive di riferimento.

Le discipline messe a concorso

Nell’ambito delle discipline messe a concorso, per il ruolo maschile, è lo sci nordico con specialità “long distance, middle distance, sprint” mentre per il ruolo femminile le discipline sono judo (+70 kg) e nuoto (in varie specialità tra cui 100 metri farfalla, dorso e stile libero). La domanda di partecipazione al concorso deve essere redatta secondo il modello allegato al bando e inviata esclusivamente a mezzo di posta elettronica certificata all’indirizzo PEC: arruolamenti.poliziapenitenziaria.dap@giustiziacert.it.

Per il bando integrale di concorso si rinvia al link.

Altro bando per dieci posti

Altro bando di concorso pubblico, sempre per soli titoli, a complessivi dieci posti nel Gruppo sportivo del Corpo di polizia penitenziaria «Fiamme azzurre», di cui sette posti nel ruolo maschile e tre posti nel ruolo femminile (scadenza 20 novembre 2022), è disponibile a questo link.

I requisiti di ammissione

Tra i requisiti di ammissione, tra gli altri, oltre a non aver compiuto il 35mo anno di età, occorre essere stati riconosciuti, da parte del Comitato olimpico nazionale o delle Federazioni sportive nazionali, atleta di interesse nazionale e aver fatto parte, nel biennio precedente la data di pubblicazione del bando di concorso (21 ottobre 2022), di rappresentative nazionali nella disciplina prevista nello Statuto del C.O.N.I. per la quale si concorre. Tra queste discipline sportive, nel ruolo maschile, figurano atletica leggera (lancio del martello), tiro con l’arco (compound), sport del ghiaccio (settore velocità, 1500 metri), karate (75 kg), lotta greco-romana (60 kg), sci alpino (super G e discesa libera, slalom gigante e speciale). Nel ruolo femminile, invece, le discipline riguardano la danza sportiva (break dance) e judo (+78 kg).

Atleti nella Marina militare

L’ennesimo bando di concorso in ambito agonistico (scadenza 24 novembre), per l’accesso ai centri sportivi della Marina militare è quello relativo alla selezione per soli titoli di 9 volontari in ferma prefissata quadriennale in qualità di atleta. Tra le discipline messe a concorso quelle di nuoto sincronizzato (ruolo femminile, specialità a squadra e duo misto), tuffi (ruolo maschile e femminile, rispettivamente nella piattaforma 10 m. e 1m. 3m. e 3m. sincro), canoa in acqua piatta (un atleta di sesso femminile nella specialità K1, K2 e K4 velocità su distanze olimpiche); canottaggio (ruolo maschile nella specialità otto con timoniere senior, bordata dispari su distanza olimpica); vela olimpica (Formula Kite – Olimpic Kite Boarding, due posti di atleta uomini) e nuoto per salvamento (un atleta di sesso maschile nelle specialità 100m percorso misto, 50m trasporto manichino e 200m nuoto ostacoli). Ecco il link per visualizzare integralmente il bando di concorso.

Il Gruppo sportivo dei Vigili del fuoco

Infine, per l’accesso al Gruppo sportivo dei vigili del fuoco (bando di concorso a questo link), con scadenza il prossimo 17 novembre, questi i posti con relativa suddivisione per disciplina e specialità: un’atleta di sesso femminile, disciplina canottaggio, categoria pesi leggeri, specialità gran fondo singolo; un atleta di sesso maschile, disciplina nuoto, specialità 400 misti; un’atleta di sesso femminile, disciplina pesistica, categoria kg 55; un’atleta di sesso femminile, disciplina pesistica, categoria kg. 59; un atleta di sesso maschile, disciplina taekwondo, categoria -54 kg; un’atleta di sesso femminile, disciplina taekwondo, categoria -46 kg; un’atleta di sesso femminile, disciplina tuffi, specialità piattaforma sincro m. 10.