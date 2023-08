Intervento dei mezzi aerei a Pezzingoli

Un incendio è divampato nel palermitano a Pezzingoli nei pressi dell’Acquapark nella zona di Monreale. Sono stati impegnati i vigili del fuoco, i forestali e la protezione civile. E’ stato richiesto l’intervento dei mezzi aerei.

Le fiamme hanno già divorato diversi ettari di macchia mediterranea e stanno minacciando le abitazioni.

Incendio stalla e fienile a Corleone

E nel pomeriggio un altro rogo è divampato in un capannone pieno di fieno e una stalla a Corleone, in contrada Bicchinello. Sono intervenute tre squadre dei vigili del fuoco. Nel rogo sono morti alcuni animali presenti nella stalla.

Le fiamme non sono del tutto spente. Successivamente i tecnici dei pompieri e i carabinieri della compagnia indagheranno per stabilire le cause dell’incendio.

Una decina oggi gli incendi

Una decina gli incendi oggi in Sicilia che hanno visto impegnati i vigili del fuoco e i forestali. Nel palermitano gli incendi sono divampati a Roccapalumba nei pressi della vecchia stazione, a Pezzingoli nella zona di Monreale a Carini e a Corleone in contrada Bicchiniello dove è andata in fiamme una stalla con dieci bovini.

Nel messinese a Madonnuzza e alla stazione di Galati, nel siracusano a Noto in contrada Maccari, nel trapanese a Poggioreale in contrada Cautali e nel nisseno a Milena.

Disagi da due giorni nell’isola

Un incendio è divampato in tarda serata nella zona contrada San Girolamo tra Termini Imerese e Trabia. Le fiamme hanno divorato ettari di macchia mediterranea, bosco ma anche spazzatura accumulata a bordo delle strade.

Le fiamme hanno raggiunto una vasta area a ridosso dell’autostrada A19 Palermo Catania che, a scopo precauzionale, è stata chiusa perché il fumo intenso aveva reso impossibile la circolazione delle vetture per scarsa visibilità. I vigili del fuoco hanno lavorato fino a notte fonda per spegnere le fiamme e permettere il ritorno alla normalità. Sono state impegnate ben quattro squadre di pompieri per riuscire a contenere i roghi ed evitare danni alle abitazioni e alle aziende agricole e commerciali.

Il giorno precedente 14 incendi in Sicilia

Quattordici incendi il giorno precedente in Sicilia. I forestali e i vigili del fuoco sono stati impegnati nello spegnimento di roghi di boschi e macchia mediterranea. Nel catanese le fiamme a Caltagirone nelle strada statale 417 sulla Catania-Gela, a Ramacca in contrada Giumenta, a Mascalucia in via Ombra, ad Adrano in contrada Naviccia.

Nell’agrigentino a Naro in contrada Falsina, a Cianciana in contrada Butera, a Siculiana in contrada Capreria. Incendi anche nell’ennese ad Aidone in contrada Torretta, nel messinese a Tusa in contrada l’Amicona, nel palermitano a Borgetto in contrada Bosco Balata, a Caccamo in contrada cozzo Sannita, nel siracusano a Sortino in contrada Monte Cugni e nel nisseno a Niscemi in contrada Bosco Stizza e in contrada Ulmo.

