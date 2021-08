Vigili del fuoco e personale Anas sul posto

Traffico rallentato sulla strada statale 120 Dell’Etna e delle Madonie dal km 80,400 al km 84,000, a Gangi in provincia di Palermo, per la presenza di un incendio ai margini della carreggiata.

Oltre alle squadre dei vigili del fuoco è sul posto il personale di Anas per la gestione della viabilità e per il ripristino della normale circolazione nel più breve tempo possibile.

Fiamme a Lercara Friddi

Un incendio è divampato ieri sera in un’abitazione a Lercara Friddi in provincia di Palermo. Le fiamme hanno danneggiato due piani di una casa in via Agrigento. Sono intervenute tre squadre dei vigili del fuoco, i carabinieri e i volontari della protezione civile del Comune di Lercara. Dentro l’abitazione c’era una famiglia composta da un uomo, una donna e un bambino. Secondo quando si è appreso le fiamme sarebbero partite dal materasso che per cause in corso di accertamento è andato in fiamme.

“Sono stati momenti drammatici – racconta il sindaco di Lercara Luciano Marino – I vigili del fuoco arrivati da Corleone, Villafrati e Prizzi hanno lavorato fino a tarda notte per spegnere il rogo. Devo fare un ringraziamento anche ai volontari della protezione civile di Lercara che si sono adoperati sin da subito per cercare di soccorrere la famiglia che si trovava all’interno e metterli in salvo”. L’abitazione dopo l’incendio è stata dichiarata inagibile.

Rischio incendio alto in tutte e nove le province

Secondo il bollettino della protezione civile regionale sulla pericolosità dei roghi, pericolosità alta e massimo livello di allerta in tutte e nove le province dell’isola. Allerta rossa, quindi, per il pericolo di roghi.

Nei giorni scorsi traffico bloccato sulla A19

Nei giorni scorsi, per lo stesso motivo, il traffico venne bloccato sulla A19 in direzione Catania, sull’autostrada Palermo-Catania ad Agira, in provincia di Enna. La situazione tornò normale dopo qualche ora e solo dopo lo spegnimento del rogo.