Immediato intervento dei vigili del fuoco

Paura questa mattina a Palermo, a fuoco un’autocisterna che trasportava carburante. Dal vano motore del mezzo hanno cominciato a fuoriuscire fumo e fiamme e sono stati attimi di grande tensione. L’autotrasportatore ha immediatamente lanciato l’allarme ai vigili del fuoco. Il loro tempestivo intervento ha evitato che la situazione potesse degenerare. Il fuoco all’autocisterna è stato subito circoscritto e domato.

Dove è successo

L’incendio si è verificato in via Principe di Paternò, non molto distante da viale Regione Siciliana. Il mezzo pesante, che trasportava liquidi infiammabili, stava transitando lungo l’arteria quando ad un tratto sono cominciate ad uscire fumo e fiamme dal cofano del mezzo. Il conducente si è subito accorto della situazione ed ha accostato, trovando riparo fuori dal veicolo. La situazione rischiava di degenerare se si considera l’alta infiammabilità del carico trasportato.

Tensione e panico

Proprio per l’alta infiammabilità del carico sono stati attimi di paura e tensione. Immediato l’allarme lanciato al centralino dei vigili del fuoco. I pompieri sono giunti in zona in pochissimi minuti ed hanno anzitutto circoscritto le fiamme. In questo modo è stato possibile evitare che si potessero espandere sino all’abitacolo e al retro del veicolo. In circa un’ora è stato messo tutto in sicurezza.

L’incidente di questa estate sulla A29

Nell’estate scorsa si sono registrati momenti di paura anche lungo la A29 Palermo Mazara del Vallo, poco prima dell’ingresso nel capoluogo siciliano. Anche in quel caso protagonista un’autocisterna che addirittura finì di traverso sino ad ostruire del tutto la carreggiata. Questa autocisterna, dopo avere rallentato la sua corsa, si è fermata, invadendo tutte e due le carreggiate per poi mettersi di traverso. Lunghissime le code che si sono formate in pochi minuti. Sul posto sono intervenute le pattuglie della polizia stradale che hanno coordinato la circolazione stradale. E’ successo all’altezza del chilometro 6. L’autostrada nel tratto tra Capaci e Carini è rimasta chiusa per qualche ora.