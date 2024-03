Il presidente “Non potete andare via senza aver visto Parlamento riunito”

Fuori programma per circa 60 ragazzi dell’istituto Santa Maria di Roma in viaggio d’istruzione a Palermo. Oggi al termine della loro visita al Palazzo dei Normanni hanno incontrato nel piazzale il presidente dell’Assemblea siciliana Gaetano Galvagno che aveva appena terminato la riunione dei capigruppo. Galvagno ha chiesto loro se avessero visto anche Sala d’Ercole, l’aula dove si riunisce il Parlamento regionale, ed avendo saputo che non avevano potuto visitarla in quanto stava per iniziare la seduta li ha accompagnati personalmente chiedendo nel frattempo agli assistenti parlamentari di predisporre quanto necessario per farli assistere ai lavori dell’Ars.

“Non potete andar via da Palazzo dei Normanni senza aver visto sala d’Ercole”, ha detto Galvagno agli studenti.

“Sorpresi ed emozionati”

“È un fuori programma che ci ha sorpreso ed emozionato – ha detto Marika De Lucia, insegnante di matematica dell’istituto che accompagna i ragazzi – eravamo appena usciti da Palazzo dei Normanni e tutto ci saremmo aspettati tranne che essere accompagnati dal presidente dell’Ars a visitare l’aula durante una seduta parlamentare. I nostri studenti avranno un ricordo ancora più bello del loro viaggio d’istruzione a Palermo”.

Deputati per due giorni, 78 studenti all’Ars per capire come funziona Parlamento

Dall’1 al 2 febbraio scorsi 78 studenti siciliani sono diventati deputati regionali. L’iniziativa “Parlamento Siciliano, Statuto e Cultura”, ha puntato a far conoscere agli studenti la vita della politica dal suo interno.

Il progetto realizzato da United Network Europa è stato organizzato dalla presidenza dell’Ars e dalla Fondazione Federico II. Nei due giorni di lavoro, gli studenti – dell’istituto Pirandello di Bivona e Russo di Caltanissetta – hanno formato gruppi parlamentari ed hanno predisposto un disegno di legge sul diritto allo studio in Sicilia e infine votarlo con le regole del Parlamento vero.

Nel 2023 sono 80 mila gli studenti che hanno visitato il Palazzo Reale

Sono stati oltre 80 mila gli studenti che hanno visitato Palazzo Reale nel 2023.