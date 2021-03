L'inchiesta del giornalista Daniele Bonistalli

Nuovo servizio di Non è l’Arena, il programma condotto da Massimo Giletti, sui furbetti del vaccino e nuovo servizio su quanto succede in Sicilia, stavolta nel comune di Petralia Sottana, nel Palermitano.

Daniele Bonistalli, dopo avere saputo da una fonte che si è vaccinato anche Gioacchino Barreca, veterinario dell’ospedale di Petralia, è andato dal diretto interessato per saperne di più.

Barreca prima si è trincerato in «non posso rilasciare nessuna intervista se non sono autorizzato dal mio direttore generale di dipartimento», poi ha affermato che «non è come dice lei», ovvero che i veterinari non avrebbero diritto al vaccino anti Covid-19, perché «noi veterinari siamo più a rischio di tutti e dobbiamo garantire la sua salute», sostenendo che avere ricevuto il farmaco è stato «correttissimo e indispensabile».

L’inviato ha poi provato a intervistare l’avvocata Cinzia Di Vita, «fidanzata dell’ex procuratore di Palermo, Lorenzo Agueci», anche lei vaccinata contro il coronavirus secondo la fonte del giornallista, ma non ha voluto rilasciare alcuna dichiarazione.

Nella scorsa puntata, lo ricordiamo, le telecamere della trasmissione di Giletti hanno documentato quanto successo a Polizzi Generosa.