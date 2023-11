Non bastavano i blocchi stradali di ieri mattina e gli allagamenti della sera, in viale Regione siciliana il traffico impazzisce anche per un camion in fiamme questa mattina.

In fiamme mezzo Brt

Un furgone di una ditta di distribuzione è andato a fuoco in viale Regione Siciliana, all’altezza della rotonda di via Belgio a Palermo. E’ successo questa mattina nella corsia laterale direzione Catania.

Il camion della ditta Bartolini è andato in fiamme per causa ancora da accertare. I vigli del fuoco sono intervenuti per spegnere il rogo e mettere in sicurezza il furgone.

Sono intervenuti anche gli agenti di polizia di stato e della municipale che hanno chiuso al traffico il tratto di strada. Nessuno è rimasto ferito. Si sono verificati disagi alla circolazione.

Ieri i blocchi stradali

Blocco stradale con cassonetti e spazzatura in viale Regione Siciliana a Palermo. Traffico impazzito per uscire fuori da Palermo. La protesta perché sarebbero stati cambiati i sensi di marcia nella zona del cimitero di Santa Maria di Gesù. Un cambio di circolazione che ha scatenato la protesta dei residenti che hanno bloccato il traffico. Sono intervenuti gli agenti di polizia e della municipale. Dopo circa un’ora il blocco è stato rimosso. Il traffico è ancora caotico nella zona.

Qualche ora dopo gli allagamenti

Il traffico era tornato alla normalità solo nella notte dopo il deflusso del traffico veicolare nei sottopassi palermitani che si erano allagati a causa di una breve ma intensa pioggia. Quattro i soccorsi alle persone le cui auto erano rimaste pericolosamente impantanate nelle zone dove si è verificato il maggior ristagnamento di acqua piovana. I vigili del fuoco sono riusciti poco dopo le 22 a mettere tutto in sicurezza.

Incubo sottopassi

A destare maggiori preoccupazioni in città sono stati i sottopassi nei pressi del Leroy Merlin e di via Ugo La Malfa. Proprio qui ci sarebbero stati i soccorsi alle auto rimaste impantanate, coperte da circa un metro di acqua nella parte più concava. Traffico rallentato che ha ricominciato a defluire dopo le 22 con normalità. Ad essere stato appurato che le griglie del deflusso di acqua piovana erano intasate di detriti e rifiuti di ogni genere.