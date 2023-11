Colonna di auto in viale Regione Siciliana

Dieci minuti di pioggia. Tanto è bastato per mandare in tilt i sistemi di drenaggio di alcune zone di Palermo. Sono diverse le segnalazioni che parlano di allagamenti nelle aree periferiche del capoluogo siciliano. Fatto che ha paralizzato il traffico di buona parte della città, in particolare di viale Regione Siciliana. Ma anche in viale Venere nella borgata marinara di Mondello ed a Partanna-Mondello.

Allagamenti nelle periferie di Palermo











Situazione difficile in via Ugo La Malfa, sulla carreggiata in direzione di viale Michelangelo. L’acqua ha infatti occupato buona parte della sede stradale, creando allagamenti in zona. Come risultato, la corsia centrale di viale Regione Siciliana è paralizzata dal traffico. Tante le auto incolonnate in attesa di potere uscire al primo svincolo utile. Fiume d’acqua che viene segnalato anche in via San Lorenzo, nel cuore della VI Circoscrizione. Come mostra un video inviato da un cittadino residente in zona, a causa della pioggia caduta sul capoluogo siciliano la strada è stata immediatamente invasa da un letto di pioggia mista alla spazzatura presente sulla strada. Non va meglio nemmeno all’interno del quartiere ZEN. In particolare, vengono segnalati allagamenti in via Primo Carnera, via Patti e nella zona di cortile Trapani.

Paralizzato lo svincolo per l’ospedale Cervello

a causa degli allagamenti risulta paralizzato lo svincolo per l’ospedale Cervello. Chi proviene dall’autostrada A 29 si trova imbottigliato nel traffico. sia la corsia laterale che quella centrale della circonvallazione sono allagate e si procede in fila indiana solo sulla corsia centrale a ridosso della guardrail spartitraffico. impossibile dirigersi in ospedale da entrambe le corsie e chi si trova sulla laterale è costretto a convergere sulla centrale attraverso uno svincolo che andrebbe percorso in senso opposto con tutti i rischi che ne conseguono.

Bloccato anche l’autobus della linea 100 che non può transitare. Piccoli incidenti senza feriti si sono verificati un po’ dappertutto con auto in mezzo alla strada che rallentano ulteriormente il traffico