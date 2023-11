Per giovedì 2 novembre, ritorna l’alta pressione

La pressione diminuisce favorendo l’arrivo di aria più umida che determina un rapido aumento delle nubi, sino a cieli molto nuvolosi dal pomeriggio. Possibili deboli piogge. E scendono ancora, seppur di poco, le temperature. Così le previsioni meteo in Sicilia per la giornata di mercoledì 1 novembre.

Nello specifico su litorale tirrenico, litorale ionico e sull’Appennino nubi sparse alternate a schiarite per l’intera giornata; sul litorale meridionale nubi sparse alternate a schiarite con tendenza a graduale aumento della nuvolosità fino a cieli coperti con deboli piogge in serata; sulle zone interne nubi sparse alternate a schiarite con tendenza dalla sera ad ispessimento della copertura fino a cieli nuvolosi o molto nuvolosi.

Venti deboli dai quadranti nord-orientali in attenuazione. Basso Tirreno da quasi calmo a mosso; Canale e Mare di Sicilia mosso.

Scendono ancora le temperature

In lieve discesa le temperature nell’isola. Massime comprese tra i 20 ed i 26 gradi. Previsti 24 gradi ad Agrigento, 24 a Caltanissetta, 26 a Catania, 20 aad Enna, 23 a Messina, 24 a Palermo, 25 a ragusa, 24 a Siracusa, 26 a Trapani.

Nel resto d’Italia

Nord: Modesto peggioramento, infatti la giornata trascorrerà con un cielo molto nuvoloso o coperto e qualche pioggia in arrivo sulle Alpi.

Centro: Dopo una mattinata con cielo coperto nel pomeriggio tornerà a piovere su Umbria e Lazio, più asciutto sul resto delle regioni.

Sud: In questa giornata avremo un cielo coperto su tutte le regioni, ma al mattino asciutto, al pomeriggio invece con piogge in Campania.

Giovedì 2 novembre, ritorna l’alta pressione

Un campo di alte pressioni abbraccia la Sicilia garantendo tempo stabile ed assolato ovunque. Nello specifico su litorale tirrenico e litorale ionico cieli in prevalenza sereni o poco nuvolosi per l’intera giornata; sul litorale meridionale cieli in prevalenza sereni o poco nuvolosi seppur con nubi in aumento serale fino a cieli nuvolosi o molto nuvolosi; sull’Appennino e zone interne cieli in prevalenza sereni o poco nuvolosi per l’intera giornata, salvo la presenza di qualche addensamento serale.

Venti deboli occidentali in attenuazione. Basso Tirreno molto mosso; Canale da molto mosso a mosso; Mare di Sicilia mosso.

Nord: Sin dal mattino avremo un cielo coperto con qualche pioggia sparsa, successivamente il tempo peggiorerà fortemente. Venti forti.

Centro: Se al mattino il tempo sarà piuttosto stabile, dal pomeriggio peggiorerà in Toscana e in serata sul Lazio con temporali molto forti.

Sud: Dopo una mattinata in prevalenza stabile, nel pomeriggio ci saranno piovaschi in Campania. Temperature grossomodo invariate, venti deboli.

Venerdì 3 novembre

Nord: Venerdì, tempo che migliora parzialmente; residua instabilità temporalesca sui settori orientali, altrove bel tempo prevalente.

Centro: Piogge e temporali, sospinti da forti venti di Libeccio, spazzano le regioni tirreniche e la Sardegna. Temperature stazionarie.

Sud: Temporali e piogge bagnano Campania, Calabria, Nord della Sicilia. Altrove, tempo più asciutto e soleggiato; forti venti meridionali.