Il Meteo in Sicilia, nuvole irregolari ma torna il caldo estivo – LE PREVISIONI

Redazione di

30/10/2023

Alta pressione in Sicilia ma tornano le nuvole soprattutto in serata mentre le temperature salgono e tornano su valori praticamente estivi con massime previste tra i 21 ed i 32 gradi. Queste le previsioni meteo per la giornata di lunedì 30 ottobre.

Nello specifico sul litorale tirrenico cieli inizialmente poco o parzialmente nuvolosi ma con nuvolosità in aumento a partire dal pomeriggio; sul litorale ionico cieli in prevalenza sereni o poco nuvolosi per l’intera giornata, salvo la presenza di qualche addensamento serale; sul litorale meridionale nubi sparse alternate a schiarite per l’intera giornata con tendenza ad ampi rasserenamenti in serata; sull’Appennino e zone interne nubi sparse alternate a schiarite per l’intera giornata.

Venti moderati dai quadranti sud-orientali in rotazione a meridionali. Basso Tirreno da quasi calmo a molto mosso; Canale da mosso a molto mosso; Mare di Sicilia mosso.

Temperature in risalita

Tornano a salire le temperature nell’isola. Massime comprese tra i 21 ed i 32 gradi.

Previsti 25 gradi ad Agrigento, 23 a Caltanissetta, 25 a Catania, 21 ad Enna, 22 a Messina, 32 a Palermo, 24 a Ragusa, 25 a Siracusa, 27 a Trapani.

Nel resto d’Italia

Nord: Arriva una perturbazione pertanto il tempo sarà in diffuso peggioramento sin dal mattino a partire dal Nordovest verso il Nordest.

Centro: Soffiano venti caldi di Scirocco, la giornata trascorrerà con un ampio soleggiamento su molte regioni, ma in Toscana pioverà diffusamente.

Sud: Regime di alta pressione moderata pertanto la giornata trascorrerà con generali condizioni di bel tempo con cielo sereno e clima estivo.

Martedì 31 ottobre, alta pressione

La pressione torna ad aumentare in Sicilia favorendo un rapido diradamento delle nuvolosità con cieli da molto nuvolosi a poco o parzialmente nuvolosi. Nello specifico sul litorale tirrenico nubi sparse alternate a schiarite per l’intera giornata; sul litorale ionico cieli inizialmente poco o parzialmente nuvolosi ma con nuvolosità in aumento a partire dal pomeriggio; sul litorale meridionale giornata con tempo variabile, con maggiori schiarite durante il pomeriggio; sull’Appennino nubi sparse alternate a schiarite con tendenza dalla sera ad ispessimento della copertura fino a cieli nuvolosi o molto nuvolosi; sulle zone interne cieli inizialmente molto nuvolosi o coperti ma con ampi e veloci rasserenamenti dalla tarda mattinata.

In serata nubi in nuovo aumento. Venti deboli occidentali in attenuazione e in rotazione ai quadranti nord-occidentali. Basso Tirreno da quasi calmo a molto mosso; Canale e Mare di Sicilia da molto mosso a mosso.

Nord: Una perturbazione abbandona le nostre regioni con le ultime precipitazioni a tratti forti al mattino, successivamente tenderà a migliorare

Centro: Al mattino piogge o temporali su Toscana, Umbria e Lazio, poi migliorerà decisamente. Sul resto delle regioni cielo sereno o poco nuvoloso.

Sud: Se al mattino avremo un cielo irregolarmente nuvoloso, nel pomeriggio qualche pioggia potrà bagnare le coste della Campania.

Mercoledì 1 novembre

Nord: Ognissanti con pressione moderata per cui la giornata trascorrerà con un cielo che si presenterà poco nuvoloso. Temperature massime miti.

Centro: La pressione è in aumento pertanto Ognissanti trascorrerà con un ampio soleggiamento salvo più nubi e isolati piovaschi sul fiorentino.

Sud: In questa giornata avremo un cielo coperto in Sicilia e Calabria, con nubi sparse altrove. Attese piogge in provincia di Palermo e Messina.