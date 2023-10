Per mercoledì 1 novembre, tempo stabile

Cielo nuvoloso e temperature in discesa in Sicilia per la giornata di martedì 31 ottobre. Massime comprese tra i 23 ed i 28 gradi.

Nello specifico su litorale tirrenico, litorale ionico e litorale meridionale nubi sparse alternate a schiarite per l’intera giornata; sull’Appennino cieli in prevalenza molto nuvolosi o coperti, salvo parziali aperture durante il pomeriggio; sulle zone interne cieli inizialmente molto nuvolosi o coperti ma con ampi e veloci rasserenamenti dalla tarda mattinata. In serata nubi in nuovo aumento.

Venti deboli dai quadranti sud occidentali in attenuazione e in rotazione ai quadranti nord-occidentali. Basso Tirreno da quasi calmo a molto mosso; Canale e Mare di Sicilia da molto mosso a mosso.

Scendono le temperature

Lieve calo delle temperature nell’isola. Le massime sono comprese tra i 23 edi 28 gradi. Valori sempre alti rispetto alla media del periodo.

Previsti 27 gradi ad Agrigento, 26 a Caltanissetta, 28 a Catania, 23 ad Enna, 23 a Messina, 27 a Palermo, 25 a Ragusa, 28 a Siracusa, 24 a Trapani.

Nel resto d’Italia

Nord: Una perturbazione abbandona le nostre regioni con le ultime precipitazioni a tratti forti al mattino, successivamente tenderà a migliorare.

Centro: Al mattino piogge o temprali sull’alta Toscana e piovaschi sugli Appennini, successivamente cielo sereno o poco nuvoloso dappertutto.

Sud: Se al mattino avremo un cielo irregolarmente nuvoloso, nel pomeriggio qualche pioggia potrà bagnare le coste della Campania.

Mercoledì 1 novembre

Pressioni medio-alte interessano l’isola e garantendo tempo stabile e perlopiù soleggiato. Nello specifico su litorale tirrenico, sull’Appennino e zone interne nubi sparse alternate a schiarite per l’intera giornata; sul litorale ionico cieli inizialmente poco o parzialmente nuvolosi ma con nuvolosità in aumento a partire dal pomeriggio; sul litorale meridionale cieli inizialmente poco o parzialmente nuvolosi ma con nuvolosità in aumento a partire dal pomeriggio sino a cieli molto nuvolosi o coperti la sera.

Venti deboli settentrionali in attenuazione e in rotazione ai quadranti sud occidentali. Basso Tirreno, Canale e Mare di Sicilia mosso.

Nord: Giorno di Ognissanti con nuovo peggioramento, infatti la giornata trascorrerà con un cielo molto nuvoloso o coperto e piogge in Lombardia.

Centro: Dopo una mattinata con cielo coperto nel pomeriggio tornerà a piovere su Toscana, Umbria e Lazio, più asciutto sul resto delle regioni.

Sud: In questa giornata avremo un cielo coperto su tutte le regioni, ma al mattino asciutto, al pomeriggio invece con piogge in Campania.

Giovedì 2 novembre

Nord: Sin dal mattino avremo un cielo coperto con qualche pioggia in Liguria, successivamente il tempo peggiorerà via via più diffusamente.

Centro: Se al mattino il tempo sarà piuttosto stabile, dal pomeriggio peggiorerà in Toscana e sul Lazio con temporali a tratti molto forti.

Sud: Dopo una mattinata in prevalenza stabile, nel pomeriggio inizierà a piovere in Campania. Temperature grossomodo invariate, venti da ovest.