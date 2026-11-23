I Carabinieri hanno arrestato quattro persone. Tre sono state fermate in flagranza per furto aggravato di energia elettrica: hanno 26, 54 e 25 anni, sono tutti palermitani e già noti alle forze dell’ordine. Gli allacci abusivi sono stati scoperti durante le perquisizioni nelle case, con l’aiuto dei tecnici Enel. Per lo stesso reato altre 17 persone sono state denunciate a piede libero.

Il quarto arresto riguarda un 24enne palermitano, che doveva andare in carcere in base a un’ordinanza di custodia cautelare della Corte d’Appello di Palermo. Durante il servizio è stato rintracciato anche un 22enne di origine marocchina, già destinatario di un provvedimento di espulsione. È stato accompagnato al Centro di permanenza per i rimpatri di Trapani.

Il panificio sospeso e gli altri negozi

I militari del NAS e del NIL (il Nucleo ispettorato del lavoro) hanno controllato quattro attività commerciali della zona: un bar-rosticceria, una macelleria, un bar-scommesse e un panificio. In tutte sono state trovate irregolarità.

Il conto più pesante è per il panificio, dove le sanzioni sfiorano i 9.700 euro. Mancavano le autorizzazioni, la registrazione sanitaria e la SCIA, cioè la segnalazione che serve per aprire un’attività. Il titolare, un 25enne palermitano, è stato denunciato perché non aveva il documento di valutazione dei rischi, non aveva nominato il responsabile della sicurezza e faceva lavorare dipendenti in nero. L’attività è stata sospesa.

Nel bar-rosticceria la titolare, una 34enne palermitana, è stata denunciata dal NIL perché aveva installato impianti audiovisivi senza autorizzazione. Il NAS ha poi contestato la mancata applicazione corretta delle procedure di autocontrollo igienico (HACCP) sia al bar-rosticceria sia a una macelleria, gestita da un 35enne palermitano. Ciascuna delle due attività ha preso 2mila euro di multa. In totale sono stati sequestrati 90 chili di alimenti tra carne, latticini e altri prodotti.

Al bar-scommesse, riconducibile a un 55enne palermitano, sono stati contestati 1.200 euro per l’assenza delle autorizzazioni di polizia e per la mancata presentazione della quietanza sulla gestione degli apparecchi elettronici. In tutto le sanzioni amministrative sfiorano i 15mila euro.

Tredici cavalli sequestrati

Controlli anche sul fronte della tutela degli animali. I Carabinieri del Nucleo CITES e i veterinari dell’ASP hanno ispezionato una stalla vicino a piazza Danisinni. Hanno sequestrato tredici cavalli, due dei quali senza microchip, una capra e diverse specie protette di uccelli, insieme alle gabbie.

Posti di controllo e multe

Le pattuglie hanno identificato oltre 70 persone, controllato quasi 50 veicoli ed eseguito 20 perquisizioni. Sono state elevate 57 contravvenzioni al Codice della Strada, soprattutto per mancanza di assicurazione, revisione scaduta, guida senza patente e documenti di circolazione assenti. Le multe valgono quasi 56mila euro.

Chi ha partecipato

In campo c’erano i Carabinieri della Compagnia San Lorenzo, con il Nucleo Operativo e le Stazioni dipendenti. Hanno collaborato le Compagnie di Carini e Partinico, il Nucleo Radiomobile del Gruppo di Palermo, i reparti specializzati NAS, NIL e CITES, il Nucleo Cinofili di Palermo Villagrazia e il 9° Nucleo Elicotteri. Con loro hanno lavorato anche l’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli, l’ASP e i tecnici Enel.