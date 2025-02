Arrestato un giovane trovato in possesso di hashish e cocaina

I carabinieri della stazione di Palermo Mezzo Monreale, insieme ai militari delle stazioni Centro e Villagrazia, del Nucleo Cinofili di Palermo Villagrazia con gli agenti della polizia municipale e dai tecnici dell’Enel, hanno denunciato tre persone per furto di energia elettrica nel quartiere Villa Tasca a Palermo.

Gli appartamenti dei tre indagati, una donna di 43 anni e due uomini di 50 e 58 anni, erano allacciati abusivamente alla rete senza avere stipulato alcun contratto. Si sta verificando quanto è il danno provocato all’azienda che fornisce l’energia elettrica.

Smontati tre gazebo in corso Pisani

Nel corso dei controlli in corso Pietro Pisani sono stati trovati installati alcuni gazebo che in assenza di autorizzazioni, occupavano parte di una superficie di proprietà dell’istituto autonomo case popolari. I manufatti sono stati così rimossi e l’area è stata restituita al legittimo proprietario.

Arrestato giovane di 22 anni per spaccio

Durante le fasi di identificazione delle persone in strada l’attenzione dei Carabinieri è stata catturata da un 22enne già conosciuto che, è apparso notevolmente nervoso e non incline al controllo. Nervosismo giustificato dal fatto che, il fiuto del cane antidroga Aron, ha fatto rinvenire nascosta nel vano sottosella dello scooter del giovane un panetto di hashish del peso di 81 grammi e 2 grammi di cocaina già suddivisa in dosi. Giudice per le Indagini Preliminari del Tribunale di Palermo ha convalidato l’arresto e disposto per il 22enne, la misura dell’obbligo di presentazione alla polizia giudiziaria.