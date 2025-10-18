I carabinieri della compagnia Palermo Piazza Verdi hanno denunciato a Brancaccio 20 palermitani dai 24 agli 89 anni per furto di energia elettrica.

I controlli sono scattati in piazza Ignazio Calona, dove sono intervenuti diversi militari e tecnici Enel che hanno trovato nelle abitazioni la presenza di pericolosi allacci abusivi alla rete pubblica che consentiva la fruizione di energia senza il regolare contratto di fornitura.

Nel corso dei controlli con gli agenti della Polizia Municipale, i Carabinieri hanno notificato un provvedimento di sequestro preventivo al titolare 48enne di un panificio che, è stato anch’egli deferito in stato di libertà per detenzione di alimenti e derrate alimentari in cattivo stato di conservazione, commercio di sostanza nocive, vendita di alimenti non genuini e getto pericoloso di gas, vapori e fumi.

I controlli a Carini, 10 denunciati in via Antonello da Messina

I carabinieri della compagnia di Carini hanno denunciato 10 persone di Carini (Palermo) per furto di energia elettrica. I controlli sono scattati in un complesso residenziale in via via Antonello da Messina. Con la collaborazione dei tecnici Enel sono stati scoperti diversi allacci abusivi e manomissioni ai contatori elettrici. Ai controlli hanno preso parte il nucleo cinofili di Villagrazia e i militari del 12º reggimento Sicilia.

Il bilancio dell’attività è di 13 persone denunciate, di età compresa tra i 19 e i 76 anni, per furto di energia elettrica, guida senza patente con recidiva nel biennio e danneggiamento di beni sottoposti a sequestro.

Un individuo è stato inoltre segnalato alla Prefettura di Palermo per uso personale di sostanze stupefacenti.

Durante i controlli, i militari hanno inoltre denunciato un giovane del posto per guida senza patente (con recidiva nel biennio) e un 20enne, per violazione dei doveri di custodia di un veicolo sottoposto a sequestro.

Complessivamente sono state controllate 38 persone e 14 veicoli, con 24 violazioni al Codice della Strada contestate per un importo complessivo di 8.300 euro. Ritirate 7 patenti di guida e disposti 3 fermi amministrativi.

L’operazione rientra nel più ampio dispositivo di controllo messo in campo dal Comando Provinciale dei Carabinieri di Palermo, finalizzato a garantire sicurezza, legalità e rispetto delle regole su tutto il territorio provinciale.