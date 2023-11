Rubata la carta di circolazione a una coppia di turisti francesi

AI commissariato in via Roma a Palermo ci sono diversi automobilisti che devono denunciare il furto all’interno delle proprie auto. Uno di loro ha avuto rotto il finestrino sette volte in via Parrocchia dei Tartari.

La scorsa notte sempre nella stessa zona hanno rotto il vetro dell’auto a una coppia di turisti francesi e portato via poche cose tra cui la carta di circolazione. Un vero disagio per chi era venuto a trascorrere alcuni giorni di vacanza nella nostra città. Così dal B&B che li ospitano lanciano un appello sui social. Ieri hanno rotto il vetro della vettura di un cliente.

Hanno preso una piccola busta con dentro la carta di circolazione. Se la trovate in giro via Roma a Palermo altezza del supermercato Lidl contattatemi. È una Mercedes classe c francese”. Proprio in questi giorni sempre in via Roma due colpi.

Due furti nel giro di appena 24 ore nel locale T’up Burger di via Roma: sono stati gli stessi proprietari a denunciare quanto è accaduto tramite un post pubblicato sui social. Entrambi i colpi sono stati ripresi dalle telecamere: nei video, che sono stati consegnati alla polizia, si vedono i ladri in azione e gli investigatori stanno cercando di risalire alla loro identità.