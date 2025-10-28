Furto delle grondaie del palazzetto dello sport del Cus Palermo: un gesto che testimonia la sempre crescente perdita di valori di molti giovani a Palermo.

Il Cus Palermo denuncia con fermezza l’ennesimo episodio di vandalismo e inciviltà che ha colpito la nostra città. Nel corso del weekend, ignoti hanno rubato le grondaie del PalaCus, il palazzetto dello sport del Centro Universitario Sportivo di Palermo.

Le immagini delle telecamere di videosorveglianza dell’impianto hanno documentato il furto, un atto deplorevole non solo per il danno materiale arrecato, ma soprattutto per il significato simbolico che porta con sé.

Colpire una struttura come il PalaCus – un luogo che ogni giorno accoglie studenti, famiglie e sportivi di tutte le età, offrendo spazi sicuri, puliti e accessibili – significa colpire un presidio di civiltà, socialità e crescita sana in una città che avrebbe invece bisogno di tutelare e valorizzare i propri punti di aggregazione positivi.

Episodi come questo rappresentano purtroppo il segnale di un degrado sociale profondo, che non può più essere ignorato. Il Cus Palermo continuerà, come sempre, a difendere i valori dello sport, dell’educazione e della legalità, rinnovando il proprio impegno affinché il PalaCus resti un luogo di riferimento per la comunità universitaria e cittadina.

Il furto è già stato segnalato alle autorità competenti e si confida che i responsabili vengano individuati al più presto.