Indaga la polizia

Nuovo asilo nido comunale preso di mira a Palermo. I ladri prima si sono preoccupati di direzionare un faro da un’altra parte, in maniera tale che non illuminasse l’ingresso, e poi hanno forzato la porta per entrare in un asilo e rubare generi alimentari, detersivi e anche una macchina per fare il caffè espresso.

I ladri hanno rubato nei giorni scorsi all’asilo comunale Sant’Angelo di via Ignazio Silvestri, in zona Uditore.

Ad accorgersi del furto è stato un collaboratore scolastico, alla riapertura settimanale del plesso che accoglie una trentina di bambini del quartiere. “Potrebbero essere entrati tra venerdì e domenica – spiegano dall’asilo – ma ce ne siamo resi conto dopo. Purtroppo la struttura non è ancora dotata di videosorveglianza né di impianto d’allarme”.

Le indagini sono condotte dalla polizia