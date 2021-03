I carabinieri hanno arrestato due uomini L.C di 37 anni e W.A. di 30 anni il primo di Misilmeri e il secondo di Villabate accusati di furto in un asilo comunale. I militari li hanno sorpresi in via Ammiraglio Cristodulo a Palermo nei pressi dell’asilo “La Malfa” e li hanno bloccati.

I due avevano un computer portatile che era stato portato via dal plesso scolastico. Gli arrestati, su disposizione dell’autorità giudiziaria, sono stati portati ai domiciliari in attesa dell’udienza di convalida. La refurtiva è stata riconsegnata all’istituto scolastico.

Già lo scorso 24 settembre i Carabinieri della Compagnia Piazza Verdi avevano tratto in arresto due persone che avevano asportato da una scuola nella zona “Oreto nuova” 17 monitor e diverso materiale informatico.