Indaga la polizia

Nuovo colpo ad un commerciante a Palermo. Un nuovo colpo tra via Marchese di Roccaforte e via Marchese di Villabianca.

Ad essere preso di mira nella notte tra giovedì e venerdì nell’attività Wind 3 Store di via Marchese di Roccaforte, in zona Libertà, portando via due smartphone del valore commerciale complessivo di oltre 1.200 euro.

Ad accorgersene è stato il responsabile del punto vendita intorno alle 2 dopo aver ricevuto un avviso di allarme sul suo cellulare.

Gli agenti delle volanti intervenuti hanno notato che la porta d’ingresso in vetro e metallo era stata forzata.

Terminato un primo sopralluogo per verificare le conseguenze dell’incursione notturna, all’appello mancavano solo i due smartphone.

Gli investigatori hanno acquisito le immagini di alcune telecamere di videosorveglianza che potrebbero aver ripreso i malviventi all’opera e la loro fuga.