La Polizia di Stato ha sventato un furto notturno ai danni di convogli ferroviari e scongiurato danni che avrebbero potuto produrre rallentamenti nella circolazione ferroviaria. Quattro giovani sono entrati nel deposito e avevano portato via 18 batterie. Non appena hanno visto gli agenti hanno tentato la fuga. Due sono stati fermati. Un giovane di 30 anni e un ragazzini di 16 anni. Il minorenne ha provocato danni anche alla volante. Le batterie sono state restituite dai poliziotti a personale di Rfi. I due sono stati arrestati per il reato di tentato furto. Soltanto il minorenne è stato denunciato anche per i reati di resistenza, violenza, minaccia a pubblico ufficiale e danneggiamento a beni dello Stato.

I tentati furti nei padiglioni Asp

Per due volte hanno tentato un furto nei padiglioni dell’Asp di Palermo tra via Pindemonti e via La Loggia. Nel primo caso a mettere in fuga i ladri che erano riusciti già ad entrare dentro un padiglione sono stati i vigilanti della Mondialpol. Nel corso di un sopralluogo le guardie giurate si sono accorti dell’irruzione in uno dei padiglioni e sono riusciti a fare scappare i ladri. La seconda intrusione è avvenuto nel padiglione 17 in via Pindemonte. Qui sono riusciti ad entrare e hanno messo a soqquadro le stanze. Non è ancora chiaro se sia stato portato via qualche cosa. I dirigenti e i dipendenti stanno verificando. Le indagini sui due episodi sono condotte dalla polizia e dai carabinieri. Saranno acquisite le immagini.

Hanno scardinato la porta dell’ufficio protesi dell’Asp in via del Vespro a Palermo. Ancora un presidio medico preso di mira dai ladri. Questa volta il colpo non è andato a buon fine. Qualcosa deve avere disturbato i ladri che sono fuggiti senza riusciti a completare il colpo. Ad accorgersi dell’effrazione i dipendenti dell’Asp che hanno presentato denuncia ai carabinieri che indagano e che hanno acquisito le immagini dei sistemi di videosorveglianza per risalire agli autori,